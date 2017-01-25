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https://sport.mail.ru/news/boxing/28541405/
25 января 2017, 8:15 | Бокс | Vesti.kz

В андеркарт вечера бокса Головкин — Джейкобс добавлен бой двух мексиканцев

В андеркарт вечера бокса 18 марта, который пройдет на арене Madisson Square Garden в Нью-Йорке, добавлен еще один поединок, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках этого шоу состоится бой между бывшим чемпионом мира по версии WBC в первом легчайшем весе мексиканцем Карлосом Куадрасом (35−1−1, 27 КО) и его соотечественником Давидом Кармоной (20−3−5, 8 КО). Формат поединка, который пройдет во втором наилегчайшем весе, десять раундов.

Ранее стало известно, что на вечере бокса также выступят чемпион WBC в первом легчайшем весе 29-летний никарагуанец Роман Гонсалес (46−0, 38 КО), который в своем последним поединке победил Куадраса, украинец Александр Усик (11−0, 10 КО) и олимпийская чемпионка Лондона-2012 и пятикратная чемпионка мира в любителях 30-летняя Кэти Тэйлор (2−0, 1 КО) из Ирландии.

Главным же событием вечера бокса 18 марта станет бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и обладателем пояса «регулярного» чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).

Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV), в Казахстане в прямом эфире будут транслировать «Казахстан» и KazSport.

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