Фроч: Бой с Чавесом станет первым для «Канело» в среднем весе, а значит и хорошей подготовкой к Головкину

«Это хороший бой. Чавес-младший намного мощнее «Канело». Он наверняка будет тяжелее на пару фунтов в день боя. Но «Канело» справится. Чавес вел не лучший образ жизни. Быть хорошим атлетом, значит работать каждый день. Так как это делает «Канело». Чавес — это не боец 12 раундов, а вот «Канело «может пройти и больше при необходимости.

По факту, для Альвареса это первый серьезный бой в рамках настоящего среднего веса. А значит это хороший способ подготовиться к Головкину, — сказал Фроч в интервью Sky Sports.

Напомним, бой Альварес — Чавес состоится 6 мая в промежуточном весе 164,5 фунта, наиболее вероятным местом проведения называется Лас Вегас.