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https://sport.mail.ru/news/boxing/28541228/
25 января 2017, 8:02 | Бокс | Vesti.kz

Фроч: Бой с Чавесом станет первым для «Канело» в среднем весе, а значит и хорошей подготовкой к Головкину

Экс-чемпион мира во втором среднем весе, ныне телекомментатор на британских вечерах бокса Карл Фроч считает, что поединок против соотечественника Хулио Сесара Чавеса-младшего (50−2−1, 32 КО) подготовит мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) ко встрече с кахастанцем Геннадие Головкиным (36−0, 33 КО).

«Это хороший бой. Чавес-младший намного мощнее «Канело». Он наверняка будет тяжелее на пару фунтов в день боя. Но «Канело» справится. Чавес вел не лучший образ жизни. Быть хорошим атлетом, значит работать каждый день. Так как это делает «Канело». Чавес — это не боец 12 раундов, а вот «Канело «может пройти и больше при необходимости.

По факту, для Альвареса это первый серьезный бой в рамках настоящего среднего веса. А значит это хороший способ подготовиться к Головкину, — сказал Фроч в интервью Sky Sports.

Напомним, бой Альварес — Чавес состоится 6 мая в промежуточном весе 164,5 фунта, наиболее вероятным местом проведения называется Лас Вегас.

Головкин вернется на ринг 18 марта в Нью-Йорке. Его соперником будет американец Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО). Поединок казахстанца с мексиканцем ожидается в сентябре этого года.

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