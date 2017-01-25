Фроч: Бой с Чавесом станет первым для «Канело» в среднем весе, а значит и хорошей подготовкой к Головкину
Экс-чемпион мира во втором среднем весе, ныне телекомментатор на британских вечерах бокса Карл Фроч считает, что поединок против соотечественника Хулио Сесара Чавеса-младшего (50−2−1, 32 КО) подготовит мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) ко встрече с кахастанцем Геннадие Головкиным (36−0, 33 КО).
«Это хороший бой.
По факту, для Альвареса это первый серьезный бой в рамках настоящего среднего веса. А значит это хороший способ подготовиться к Головкину, — сказал Фроч в интервью Sky Sports.
Напомним, бой Альварес — Чавес состоится 6 мая в промежуточном весе 164,5 фунта, наиболее вероятным местом проведения называется Лас Вегас.
Головкин вернется на ринг 18 марта в
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