Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28540195/
24 января 2017, 23:44 | Бокс | Sports.kz

СМИ узнали, что Сондерс не собирается биться с Головкиным

Твиттер Boxing Kingdom поделился с читателями инсайдерской информацией от одного из своих источников о следующем бое британца Билли Джо Сондерса, сообщает Sports.kz.

<span class=error>Твиттер</span> Boxing Kingdom поделился с читателями инсайдерской информацией от одного из своих источников о следующем бое британца Билли Джо Сондерса сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее Сондерс и его промоутер Фрэнк Уоррен сказали, что объявят о «большом бое» на следующей неделе. Многие журналисты полагают, что им станет поединок с Геннадием Головкиным — к тому же, в прессе появилась информация, что свой следующий бой Сондерс планирует провести в Казахстане. Сам британец в недавних интервью также заявлял, что готов к встрече с GGG.

Впрочем, по информации источника Boxing Kingdom, следующим оппонентом Сондерса станет не Головкин, а японец Рёта Мурата, а их бой состоится 6 мая в Макао. Также, по словам инсайдера, Головкина в планах британского боксера не будет и дальше — следующий после Мураты его вероятный соперник — грузин Автандил Хурцидзе.

Твиттер Boxing Kingdom отмечает, что ранее их источник сообщал о 20−30 необъявленных событиях из мира бокса и ни разу не ошибался.

Напомним, Головкин заинтересован в бое с Сондерсом, поскольку британец владеет поясом WBO, которого не хватает GGG для объединения титулов в среднем весе.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

СМИ сообщили, что бой Головкин - Сондерс планируется в Казахстане

Сондерс сделал прогноз на бой Головкин - Джейкобс

Виктор Демьяненко: «Сондерс постарается забрать пояса Головкина у него дома»