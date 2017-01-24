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Во втором наилегчайшем весе встретятся мексиканцы Карлос Куадрас (35−1−1, 27 КО) и Давид Кармона (20−3−5, 8 КО).



Ранее было объявлено, что в андеркарде боксерского шоу Головкин — Джейкобс состоится поединок между непобежденным никарагуанцем Романом Гонсалесом (46−0, 38 КО) и таиландцем Висаксилом Вангиком (41−4−1, 38 КО). Также известно, что свои бои перед хедлайнерами проведут украинец Александр Усик (11−0, 10 КО) и ирландка Кэти Тэйлор (2−0, 1 КО). Их соперники пока неизвестны.