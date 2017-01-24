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https://sport.mail.ru/news/boxing/28540120/
24 января 2017, 23:38 | Бокс | Sports.kz

В андеркард боя Головкин — Джейкобс добавлен еще один поединок

Стала известна еще одна пара боксеров, которая выступит в рамках вечера бокса Геннадий Головкин — Дэниэл Джейкобс 18 марта в Нью-Йорке, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

Стала известна еще одна пара боксеров которая выступит в рамках вечера бокса Геннадий <span class=error>Головкин</span> — <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс 18 марта в <nobr>Нью-Йорке</nobr> сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com. Увеличить
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Во втором наилегчайшем весе встретятся мексиканцы Карлос Куадрас (35−1−1, 27 КО) и Давид Кармона (20−3−5, 8 КО).

Ранее было объявлено, что в андеркарде боксерского шоу Головкин — Джейкобс состоится поединок между непобежденным никарагуанцем Романом Гонсалесом (46−0, 38 КО) и таиландцем Висаксилом Вангиком (41−4−1, 38 КО). Также известно, что свои бои перед хедлайнерами проведут украинец Александр Усик (11−0, 10 КО) и ирландка Кэти Тэйлор (2−0, 1 КО). Их соперники пока неизвестны.

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