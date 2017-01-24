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https://sport.mail.ru/news/boxing/28540045/
24 января 2017, 23:30 | Бокс | Чемпионат.com

Перчатки Гассиева были проданы на аукционе за 310 тыс. рублей

Перчатки российского чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева с чемпионского боя против Дениса Лебедева были проданы на аукционе за 310 тыс. рублей, сообщает «Градус Осетии».

Помимо перчаток на аукционе было продано ещё пять лотов: мастер-класс от Гассиева (55 тыс.), чёрная фирменная футболка (100 тыс.), белая футболка (70 тыс.), фотосессия с боксёром (60 тыс.) и шорты с чемпионского боя (250 тыс.).

Всего было заработано 845 тыс. рублей. Деньги пойдут на помощь детям и одарённой молодёжи.

Напомним, в конце 2016 года Гассиев победил Лебедева по решению судей.
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