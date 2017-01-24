Перчатки Гассиева были проданы на аукционе за 310 тыс. рублей

Помимо перчаток на аукционе было продано ещё пять лотов: мастер-класс от Гассиева (55 тыс.), чёрная фирменная футболка (100 тыс.), белая футболка (70 тыс.), фотосессия с боксёром (60 тыс.) и шорты с чемпионского боя (250 тыс.).



Всего было заработано 845 тыс. рублей. Деньги пойдут на помощь детям и одарённой молодёжи.



Напомним, в конце 2016 года Гассиев победил Лебедева по решению судей.