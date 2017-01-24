Перчатки Гассиева были проданы на аукционе за 310 тыс. рублей
Перчатки российского чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева с чемпионского боя против Дениса Лебедева были проданы на аукционе за 310 тыс. рублей, сообщает «Градус Осетии».
Помимо перчаток на аукционе было продано ещё пять лотов:
Всего было заработано 845 тыс. рублей. Деньги пойдут на помощь детям и одарённой молодёжи.
Напомним, в конце 2016 года Гассиев победил Лебедева по решению судей.
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