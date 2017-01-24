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24 января 2017, 21:42 | Бокс | Чемпионат.com

Чемпионат Европы 2017 года пройдёт в Харькове

Европейская конфедерация бокса выбрала украинский город Харьков хозяином 42-го чемпионата Европы по боксу среди мужчин 2017 года, сообщает сайт харьковского городского совета.

Европейская конфедерация бокса выбрала украинский город Харьков хозяином 42-го чемпионата Европы по боксу среди мужчин 2017 года сообщает сайт харьковского городского совета. Увеличить
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«Буквально час назад мы получили письмо, в котором сообщается, что право провести чемпионат Европы по боксу получила Украина, а именно Харьков. На проведение этого спортивного форума претендовали Россия и Турция. Вероятно, в Европейской конфедерации бокса учли, что у Украины есть опыт проведения чемпионата мира среди молодёжи, чемпионата Европы среди юниоров и Кубка Европы», — рассказал руководитель пресс-служба Федерации бокса Украины Александр Подаваленко.

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