Чемпионат Европы 2017 года пройдёт в Харькове
Европейская конфедерация бокса выбрала украинский город Харьков хозяином 42-го чемпионата Европы по боксу среди мужчин 2017 года, сообщает сайт харьковского городского совета.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Буквально час назад мы получили письмо, в котором сообщается, что право провести чемпионат Европы по боксу получила Украина, а именно Харьков. На проведение этого спортивного форума претендовали Россия и Турция. Вероятно, в Европейской конфедерации бокса учли, что у Украины есть опыт проведения чемпионата мира среди молодёжи, чемпионата Европы среди юниоров и Кубка Европы», — рассказал руководитель
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter