Чемпионат Европы 2017 года пройдёт в Харькове

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«Буквально час назад мы получили письмо, в котором сообщается, что право провести чемпионат Европы по боксу получила Украина, а именно Харьков. На проведение этого спортивного форума претендовали Россия и Турция. Вероятно, в Европейской конфедерации бокса учли, что у Украины есть опыт проведения чемпионата мира среди молодёжи, чемпионата Европы среди юниоров и Кубка Европы», — рассказал руководитель пресс-служба Федерации бокса Украины Александр Подаваленко.