Казахстанского боксера назвали одним из самых многообещающих в своем дивизионе
Сайт Fightfan.com оценил перспективы казахстанского боксера Батыра Джукембаева (7−0, 6 КО), сообщает Sports.kz.
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«Казахстанец Батыр Джукембаев стремительно взбирается по рейтингам и является одним из самых многообещающих боксеров в своем дивизионе. Ему нужен методичный и умный подход, чтобы и дальше оставаться непобежденным», — пишет издание.
Свой следующий бой Джукембаев проведет 28 января в канадском Монреале. Его соперник — мексиканец Давид Ранхель (12−4, 8 КО).
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