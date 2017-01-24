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https://sport.mail.ru/news/boxing/28539484/
24 января 2017, 21:40 | Бокс | Sports.kz

Казахстанского боксера назвали одним из самых многообещающих в своем дивизионе

Сайт Fightfan.com оценил перспективы казахстанского боксера Батыра Джукембаева (7−0, 6 КО), сообщает Sports.kz.

Сайт Fightfan.com оценил перспективы казахстанского боксера <span class=error>Батыра</span> Джукембаева (7−0 6 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Казахстанец Батыр Джукембаев стремительно взбирается по рейтингам и является одним из самых многообещающих боксеров в своем дивизионе. Ему нужен методичный и умный подход, чтобы и дальше оставаться непобежденным», — пишет издание.

Свой следующий бой Джукембаев проведет 28 января в канадском Монреале. Его соперник — мексиканец Давид Ранхель (12−4, 8 КО).

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