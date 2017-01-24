Казахстанского боксера назвали одним из самых многообещающих в своем дивизионе

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«Казахстанец Батыр Джукембаев стремительно взбирается по рейтингам и является одним из самых многообещающих боксеров в своем дивизионе. Ему нужен методичный и умный подход, чтобы и дальше оставаться непобежденным», — пишет издание.



Свой следующий бой Джукембаев проведет 28 января в канадском Монреале. Его соперник — мексиканец Давид Ранхель (12−4, 8 КО).