Потенциальный соперник Головкина живет на парковке

— В настоящее время я живу на улице, прямо на парковке, в автокараване от тренажерного зала Адама Бута. Вы смеетесь и думаете, что я вру, но да, у меня действительно есть там маленький караван. Сегодня утром мы подключили газ. Кстати, парни, я ищу несколько газовых баллонов, может, у вас они есть? Пришлите их в зал Адама Бута. С их помощью я смогу разогреть бой за титул чемпиона мира! — заявил Сондерс.



Напомним, Сондерс владеет поясом WBO, которого не хватает Головкину для объединения титулов в среднем весе. В недавнем интервью британец заявил, что готов к бою с GGG. Также в прессе появилась информация, что их поединок может состояться летом в Казахстане.