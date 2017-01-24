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https://sport.mail.ru/news/boxing/28539163/
24 января 2017, 20:54 | Бокс | Sports.kz

Потенциальный соперник Головкина живет на парковке

Британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО), который является возможным соперником казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), в интервью Box Nation рассказал о том, где сейчас живет, сообщает Sports.kz.

Британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0 12 КО) который является возможным соперником <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) в интервью Box Nation рассказал о том где сейчас живет сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — В настоящее время я живу на улице, прямо на парковке, в автокараване от тренажерного зала Адама Бута. Вы смеетесь и думаете, что я вру, но да, у меня действительно есть там маленький караван. Сегодня утром мы подключили газ. Кстати, парни, я ищу несколько газовых баллонов, может, у вас они есть? Пришлите их в зал Адама Бута. С их помощью я смогу разогреть бой за титул чемпиона мира! — заявил Сондерс.

Напомним, Сондерс владеет поясом WBO, которого не хватает Головкину для объединения титулов в среднем весе. В недавнем интервью британец заявил, что готов к бою с GGG. Также в прессе появилась информация, что их поединок может состояться летом в Казахстане.

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