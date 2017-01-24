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https://sport.mail.ru/news/boxing/28538931/
24 января 2017, 20:27 | Бокс | ТАСС

Глава UFC не собирается проводить бой между Пакьяо и Макгрегором

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт не собирается проводить бой между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг филиппинцем Мэнни Пакьяо и бойцом смешанного стиля ирландцем Конором Макгрегором. Его слова приводит издание The Sun со ссылкой на его интервью Yahoo! Sports.

Ранее <span class=error>Пакьяо</span> заявлял что он готов провести бой с Макгрегором по правилам бокса. Увеличить
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© AP 2016

Ранее Пакьяо заявлял, что он готов провести бой с Макгрегором по правилам бокса.

«Мне нравится Пакьяо, но мне не нравится Боб Арум (промоутер Пакьяо), — сказал Уайт. — Вы можете сказать ему, чтобы он сохранил свои деньги и не звонил сюда, потому что мы не будем иметь с ним дело».

Ранее стало известно о том, что Макгрегор может провести боксерский бой против знаменитого американца Флойда Мэйуэзера-младшего.

Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя свел вничью. 28-летний Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году.
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