Глава UFC не собирается проводить бой между Пакьяо и Макгрегором

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Ранее Пакьяо заявлял, что он готов провести бой с Макгрегором по правилам бокса.

«Мне нравится Пакьяо, но мне не нравится Боб Арум (промоутер Пакьяо), — сказал Уайт. — Вы можете сказать ему, чтобы он сохранил свои деньги и не звонил сюда, потому что мы не будем иметь с ним дело».

Ранее стало известно о том, что Макгрегор может провести боксерский бой против знаменитого американца Флойда Мэйуэзера-младшего.

Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя свел вничью. 28-летний Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, одержав 20 побед (17 нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году.