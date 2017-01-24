Бой Кличко — Джошуа вошел в тройку самых ожидаемых поединков 2017-го года
Поединок украинского
экс-чемпиона мира Владимира Кличко и британца Энтони Джошуа вошел в топ-3 самых ожидаемых боев года, сообщает BoxingInsider.
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Компанию битве украинца и британца составил бой еще одного подопечного промоутерской компании братьев Кличко К2 — Геннадия Головкина — против Дэниэла Джейкобса, а также маловероятный поединок Флойда
«В апреле 2017-го, в первый раз за достаточно долгое время мы получим
«Плюс, Дэн Рафаэль из ESPN написал в своем “Твиттере”, что телеканалы HBO и Showtime ведут ожесточенную борьбу между собой за право транслировать бой. Когда в последний раз было такое?».
«Хотя бой Джошуа и Кличко — чисто европейская разборка, в одном из самых больших городов континента, этот поединок должен иметь большой резонанс и в Америке. Хотя бы потому, что два лучших бойца в супертяжелом весе будут сражаться за мировое господство. Конечно, могут быть и другие интересные бои в дивизионе, но все понимают, что победить поединка Джошуа — Кличко будет править дивизионом».
Как сообщал УНИАН, бой Кличко — Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на легендарной арене «Уэмбли».
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