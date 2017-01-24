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Компанию битве украинца и британца составил бой еще одного подопечного промоутерской компании братьев Кличко К2 — Геннадия Головкина — против Дэниэла Джейкобса, а также маловероятный поединок Флойда Мэйвезера-младшего с чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«В апреле 2017-го, в первый раз за достаточно долгое время мы получим по-настоящему большой бой в супертяжелом весе. Кличко продолжительное время доминировал в дивизионе, но теперь ему уже за 40. Более того, он потерял пояса в поединке против Тайсона Фьюри больше года назад и с тех пор не выходил в ринг. Джошуа — не только непобежденный боец, но и боксер, выигравший все свои бои нокаутом. Именно он является главным претендентом на статус будущего короля супертяжелого веса. Но все равно, накануне поединка против Кличко, есть некоторые вопросы. Например, сумеет ли Джошуа справиться с колоссальным нервным напряжением, сопровождающим главный бой в его карьере? Сумеет ли он совладать с огромным опытом Кличко? Хватит ли у него технических и тактических навыков для победы над столь грозным противником? Все это делает предстоящий поединок необычайно интригующим».

«Плюс, Дэн Рафаэль из ESPN написал в своем “Твиттере”, что телеканалы HBO и Showtime ведут ожесточенную борьбу между собой за право транслировать бой. Когда в последний раз было такое?».

«Хотя бой Джошуа и Кличко — чисто европейская разборка, в одном из самых больших городов континента, этот поединок должен иметь большой резонанс и в Америке. Хотя бы потому, что два лучших бойца в супертяжелом весе будут сражаться за мировое господство. Конечно, могут быть и другие интересные бои в дивизионе, но все понимают, что победить поединка Джошуа — Кличко будет править дивизионом».

Как сообщал УНИАН, бой Кличко — Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на легендарной арене «Уэмбли».