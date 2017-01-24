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https://sport.mail.ru/news/boxing/28535155/
24 января 2017, 15:34 | Бокс | Спорт-Экспресс

Эдуард Хусаинов: Будем оспаривать упразднение должности президента федерации бокса России

Кандидат в президенты федерации бокса России Эдуард Хусаинов заявил, что будет оспаривать попытки руководства организации упразднить должность президента ФБР.

— Если хотят упразднить должность президента, то сломается вся система управления, которая отлажена годами. Нужно людей менять, а не систему. Она прекрасно работала, когда федерацией руководили знающие люди. Мы будем агитировать, чтобы должность президента не упразднялась.
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