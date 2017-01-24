Эдуард Хусаинов: Будем оспаривать упразднение должности президента федерации бокса России
Кандидат в президенты федерации бокса России Эдуард Хусаинов заявил, что будет оспаривать попытки руководства организации упразднить должность президента ФБР.
— Если хотят упразднить должность президента, то сломается вся система управления, которая отлажена годами. Нужно людей менять, а не систему. Она прекрасно работала, когда федерацией руководили знающие люди. Мы будем агитировать, чтобы должность президента не упразднялась.
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