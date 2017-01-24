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https://sport.mail.ru/news/boxing/28534888/
24 января 2017, 15:29 | Бокс | Чемпионат.com

IBF назначила на 3 февраля промоутерские торги по бою Бетербиев — Баррера

Международная федерация бокса (IBF) назначила на 3 февраля промоутерские торги на право организации поединка между Артуром Бетербиевым (11−0, 11 КО) и Салливаном Баррерой (18−1, 13 КО).

Официальные письма с соответствующим уведомлением были разосланы командам боксёров, сообщает Le Journal de Montréal. В случае если промоутеры боксёров договорятся о бое до дедлайна, торги будут отменены.

На данный момент Бетербиев занимает вторую строчку рейтинга IBF в полутяжёлом весе, а Баррера располагается на седьмой.
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