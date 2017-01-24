IBF назначила на 3 февраля промоутерские торги по бою Бетербиев — Баррера
Международная федерация бокса (IBF) назначила на 3 февраля промоутерские торги на право организации поединка между Артуром Бетербиевым (11−0, 11 КО) и Салливаном Баррерой (18−1, 13 КО).
Официальные письма с соответствующим уведомлением были разосланы командам боксёров, сообщает Le Journal de Montréal. В случае если промоутеры боксёров договорятся о бое до дедлайна, торги будут отменены.
На данный момент Бетербиев занимает вторую строчку рейтинга IBF в полутяжёлом весе, а Баррера располагается на седьмой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter