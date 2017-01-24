Официальные письма с соответствующим уведомлением были разосланы командам боксёров, сообщает Le Journal de Montréal. В случае если промоутеры боксёров договорятся о бое до дедлайна, торги будут отменены.



На данный момент Бетербиев занимает вторую строчку рейтинга IBF в полутяжёлом весе, а Баррера располагается на седьмой.