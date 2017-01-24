Поветкину — Уайлдер, Ковалёву — Уорд. Что ждёт российских боксёров
Поветкин ожидает вскрытия пробы В и боя с Уайлдером, Ковалёв нацелен на реванш с Уордом, Дрозд возвращается, а Троя готов вернуть титулы.
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2017 год уже вступил в свои права, и события в мире профессионального бокса начинают потихоньку в нём разворачиваться. Сегодня мы попытаемся предположить, что сулит российскому боксу и боксёрам наступивший год. Какие перед ними открываются перспективы в этом временном отрезке. Чего ждать больше от отечественных мастеров кожаных перчаток — успехов или неудач. И станет ли для них 2017 год лучше года предшествующего.
Супертяжёлый вес: ещё раз о наболевшем
К сожалению, прошедший год для Русского Витязя по известным причинам стал, наверное, самым проблемным за всю его многолетнюю боксёрскую карьеру. И сейчас последняя находится в подвешенном состоянии. Даже промоутер Александра Андрей Рябинский не исключает, что его подопечный может повесить перчатки на гвоздь в случае получения длительной дисквалификации. Пока же команда Поветкина ожидает вскрытия пробы В, которое назначено на 1 февраля, и готовится к судебным тяжбам с командой действующего чемпиона мира WBC американца Деонтея Уайлдера.
Кроме этого, недавно стало известно, что Александр был внесён в обновлённый рейтинг супертяжей IBF под № 9. Это говорит о том, что команда Поветкина рассматривает резервные варианты и направления развития его карьеры. К тому же Александр может быть реабилитирован в «остариновой» истории, так как оказалось, что в его
«Наш» дивизион первого тяжёлого веса
Эта весовая категория в последние годы уже традиционно считается наиболее «российской». Вот и в 2017 год она вошла, имея двух из четырёх действующих чемпионов мира из России. Правда, 37-летний Денис Лебедев остался в статусе обладателя мирового титула WBA только потому, что его команда не выставила этот пояс на кон в бою против 23-летнего соотечественника Мурата Гассиева, который отобрал у Лебедева лишь титул IBF. Как бы то ни было, но в данное время оба этих боксёра являются чемпионами мира. И вот на днях прошла информация, что
Если сторонам удастся прийти к соглашению, то на кону их повторной схватки будут стоять уже два пояса — WBA и IBF. Не стоит полностью сбрасывать со счетов и 37-летнего Григория Дрозда, который нынче имеет статус так называемого «чемпиона в отпуске» WBC, который недавно заявил, что не объявлял о завершении карьеры и, более того, тренируется в полную силу почти каждый день. Также Григорий пообещал, что уже в конце января будет предметно обсуждать со своим промоутером Андреем Рябинским возможность возобновления выступлений на ринге.
В 2017 году могут совершить прорыв два отечественных бойца первого тяжёлого веса — 31-летний Дмитрий Кудряшов и 30-летний Максим Власов. Насчёт первого из них высказался даже сам президент WBC Маурисио Сулейман, заявив, что владеющий поясом WBC Silver Кудряшов может в ближайшем будущем оформить статус официального претендента на звание чемпиона мира этой организации. Что касается Власова, то после недавней яркой досрочной победы над соотечественником Рахимом Чахкиевым Максим также может вскоре получить шанс оспорить один из мировых титулов ведущих федераций.
Полутяжёлый вес: в ожидании реванша
В полутяжах, конечно же, главное внимание всей боксёрской общественности сфокусировано на организации немедленного
Но мы всё же рискнём предположить, что немедленный рематч этих боксёров состоится. Ведь в случае отказа от него слишком уж пострадает репутация Уорда, который предпочитает вести публичную жизнь в боксёрском мире, часто выступая экспертом на телевидении и в СМИ. В общем, надеемся, боксёрская общественность заставит Андре предоставить Сергею
Кроме того, в этом весе 2017 год может стать определяющим для другого российского боксёра — 32-летнего Артура Бетербиева, который в свом ближайшем бою сразится за право стать официальным претендентом на мировой титул IBF. Его соперником будет непростой кубинец Салливан Баррера. Также хотелось бы ожидать существенного подъёма по иерархической лестнице небитых отечественных полутяжей 26-летнего Дмитрия Бивола и 22-летнего Умара Саламова. Не угасли ещё надежды и относительно перспектив 32-летнего Егора Мехонцева и 31-летнего Игоря Михалкина.
Суперсредний вес: новая надежда Фёдора Чудинова
В суперсреднем весе 29-летний россиянин Фёдор Чудинов в феврале прошлого года утратил титул суперчемпиона мира WBA, проиграв спорным судейским решением
Интересные расклады в полусреднем весе
Несмотря на то что в этом дивизионе в данное время нет именитых отечественных бойцов, 2017 год может стать для российского бокса очень интересным. В прошлом году 28-летний Давид Аванесян отстоял принадлежавший ему титул временного чемпиона мира WBA в бою с легендарным американцем Шейном Шугаром Мозли. А теперь в соперники выступающему за океаном уроженцу Пятигорска определён
А вот российский промоутер Алексей Титов заявляет, что ведётся работа по организации боя между его 30-летним подопечным Дмитрием Михайленко и суперзвёздным филиппинцем Мэнни Пакьяо. Пока говорить о том, что эта схватка состоится, преждевременно. Но она уже находится в процессе разработки. Причём, намерения её организовать подтвердил и заокеанский промоутер Пакьяо Боб Арум. Если Мэнни победит в апреле в Австралии местного бойца Джеффа Хорна, то затем в июле в Екатеринбурге может пройти бой Пакьяо — Михайленко, на кону в котором будет стоять принадлежащий филиппинцу пояс чемпиона мира WBO.
Кроме этого, в 2017 году имеет шансы
Первый полусредний вес: кому вгору, кому вниз
Перспективы двух бывших российских чемпионов мира, выступающих в этой весовой категории, 33-летнего Руслана Проводникова и 36-летнего Эдуарда Трояновского представляются на данный момент весьма туманными. Первый из них, после того как потерпел в середине прошлого года пятое поражение в
Что же касается Трояновского, то декабрьский молниеносный проигрыш нокаутом стал шоком не только для самого Эдуарда, но и для многих других людей, включая его промоутера Андрея Рябинского. Поначалу говорили о возможности организации немедленного
Ближайшие же планы Эдуарда пока неизвестны. Но мы всё же склоняемся к тому, что, несмотря на уже солидный по боксёрским меркам возраст, Трояновский пока не будет вешать перчатки на гвоздь и примет участие в одном из ближайших турниров компании «Мир бокса». Хотя перспективы нового завладения мировым титулом выглядят для него далеко не безоблачными.
В то же время в этом дивизионе ступенька за ступенькой уверенно поднимается к мировой вершине бывший подопечный Андрея Рябинского 27-летний доселе небитый на
Лёгкий вес: чемпионские попытки Петрова и Шафикова
В этой весовой категории в ближайшем будущем сразу два отечественных боксёра оспорят мировые титулы. Проживающий в Испании 33-летний Пётр Петров 8 апреля в Англии проведёт бой против действующего чемпиона мира WBO британца Терри Флэнагана. Об этом вчера официально объявил промоутер последнего Фрэнк Уоррен. Петров имеет статус официального претендента на титул WBA в этом же весе, но его обладатель венесуэлец Хорхе Линарес в марте будет проводить
А 31-летний Денис Шафиков, как говорится, потом и кровью завоевал уже третью в своей карьере возможность завладеть мировым титулом. Две первые попытки уроженца и резидента Миасса оказались неудачными, и вот в прошлом году настырный коренастый боец по прозвищу Чингисхан добыл две важные победы, по итогам которых заимел статус официального претендента на пояс чемпиона мира по версии IBF. И теперь в своём следующем бою должен выйти на ринг против нынешнего обладателя мирового титула американца Роберта
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