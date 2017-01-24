2017 год уже вступил в свои права, и события в мире профессионального бокса начинают потихоньку в нём разворачиваться. Сегодня мы попытаемся предположить, что сулит российскому боксу и боксёрам наступивший год. Какие перед ними открываются перспективы в этом временном отрезке. Чего ждать больше от отечественных мастеров кожаных перчаток — успехов или неудач. И станет ли для них 2017 год лучше года предшествующего.

Супертяжёлый вес: ещё раз о наболевшем

Когда-то верхушки мировых рейтингов были насыщены именами и фамилиями российских супертяжей. В недалёком прошлом в этом весе чемпионили Олег Маскаев, Султан Ибрагимов и Николай Валуев, а Денис Бойцов и Магомед Абдусаламов котировались перспективными боксёрами. Нынче же, если не считать выступающего под белорусским флагом Александра Устинова, на самом высоком уровне из отечественных представителей королевской весовой категории выступает лишь 37-летний Александр Поветкин, который уже также принадлежит к категории боксёров-ветеранов.



К сожалению, прошедший год для Русского Витязя по известным причинам стал, наверное, самым проблемным за всю его многолетнюю боксёрскую карьеру. И сейчас последняя находится в подвешенном состоянии. Даже промоутер Александра Андрей Рябинский не исключает, что его подопечный может повесить перчатки на гвоздь в случае получения длительной дисквалификации. Пока же команда Поветкина ожидает вскрытия пробы В, которое назначено на 1 февраля, и готовится к судебным тяжбам с командой действующего чемпиона мира WBC американца Деонтея Уайлдера.



Кроме этого, недавно стало известно, что Александр был внесён в обновлённый рейтинг супертяжей IBF под № 9. Это говорит о том, что команда Поветкина рассматривает резервные варианты и направления развития его карьеры. К тому же Александр может быть реабилитирован в «остариновой» истории, так как оказалось, что в его допинг-пробе было обнаружено ничтожно малое количество запрещённого вещества. Теперь все ожидают вердикта WBC. Если же попытаться спрогнозировать, что сулит Поветкину 2017 год, то мы полагаем, что до объявления о завершении Александром боксёрской карьеры дело всё-таки не дойдёт. По крайней мере, хотелось бы на это надеяться.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BNskM5JD6h5/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@povetkinteam promo video to fight with @bronzebomber to the next year #povetkinteam #povetkinwilder #promo #movie #russia #usa #boxinglifestyle</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A video posted by H E G O (@mhgraphic_) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-07T00:47:17+00:00">Dec 6, 2016 at 4:47pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Наш» дивизион первого тяжёлого веса

Эта весовая категория в последние годы уже традиционно считается наиболее «российской». Вот и в 2017 год она вошла, имея двух из четырёх действующих чемпионов мира из России. Правда, 37-летний Денис Лебедев остался в статусе обладателя мирового титула WBA только потому, что его команда не выставила этот пояс на кон в бою против 23-летнего соотечественника Мурата Гассиева, который отобрал у Лебедева лишь титул IBF. Как бы то ни было, но в данное время оба этих боксёра являются чемпионами мира. И вот на днях прошла информация, что матч-реванш между ними может быть состояться летом нынешнего года в Москве.



Если сторонам удастся прийти к соглашению, то на кону их повторной схватки будут стоять уже два пояса — WBA и IBF. Не стоит полностью сбрасывать со счетов и 37-летнего Григория Дрозда, который нынче имеет статус так называемого «чемпиона в отпуске» WBC, который недавно заявил, что не объявлял о завершении карьеры и, более того, тренируется в полную силу почти каждый день. Также Григорий пообещал, что уже в конце января будет предметно обсуждать со своим промоутером Андреем Рябинским возможность возобновления выступлений на ринге.



В 2017 году могут совершить прорыв два отечественных бойца первого тяжёлого веса — 31-летний Дмитрий Кудряшов и 30-летний Максим Власов. Насчёт первого из них высказался даже сам президент WBC Маурисио Сулейман, заявив, что владеющий поясом WBC Silver Кудряшов может в ближайшем будущем оформить статус официального претендента на звание чемпиона мира этой организации. Что касается Власова, то после недавней яркой досрочной победы над соотечественником Рахимом Чахкиевым Максим также может вскоре получить шанс оспорить один из мировых титулов ведущих федераций.

Полутяжёлый вес: в ожидании реванша

В полутяжах, конечно же, главное внимание всей боксёрской общественности сфокусировано на организации немедленного матча-реванша между 33-летним россиянином Сергеем Ковалёвым и американцем Андре Уордом. Право требовать его для Крашера было прописано в контракте на их первый бой. И Сергей однозначно намерен им воспользоваться. Но вот Уорд пока не даёт чёткого и определённого ответа на вопрос о том, будет ли организован повторный поединок. То он заявляет, что хочет крупную сумму за новую встречу в ринге с Ковалёвым, а то и вовсе намекает на завершение своей боксёрской карьеры.



Но мы всё же рискнём предположить, что немедленный рематч этих боксёров состоится. Ведь в случае отказа от него слишком уж пострадает репутация Уорда, который предпочитает вести публичную жизнь в боксёрском мире, часто выступая экспертом на телевидении и в СМИ. В общем, надеемся, боксёрская общественность заставит Андре предоставить Сергею матч-реванш.



Кроме того, в этом весе 2017 год может стать определяющим для другого российского боксёра — 32-летнего Артура Бетербиева, который в свом ближайшем бою сразится за право стать официальным претендентом на мировой титул IBF. Его соперником будет непростой кубинец Салливан Баррера. Также хотелось бы ожидать существенного подъёма по иерархической лестнице небитых отечественных полутяжей 26-летнего Дмитрия Бивола и 22-летнего Умара Саламова. Не угасли ещё надежды и относительно перспектив 32-летнего Егора Мехонцева и 31-летнего Игоря Михалкина.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:39.9537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BNwxk4kDigd/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Есть судейские карточки, есть фото-карточки. На моих точнее был Денис. Москва, арена Мегаспорт, 3 декабря 2016. Больше фотографий с этого боя на ФБ. Ссылка в описании профиля. #leica #leicalens #photobyiwanworobiew #мирбокса #vsenabox #lebedevvsgassiev #lebedevgassiev #ibf #professionalboxing #boxing #rightjab #jab #sonya7s #summicron50 #summicron #leicarussia #madeinrussia #megasport</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Иван Воробьев © (@ivan_birdman) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-08T16:01:07+00:00">Dec 8, 2016 at 8:01am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Суперсредний вес: новая надежда Фёдора Чудинова

В суперсреднем весе 29-летний россиянин Фёдор Чудинов в феврале прошлого года утратил титул суперчемпиона мира WBA, проиграв спорным судейским решением матч-реванш боснийскому немцу Феликсу Штурму. Последний затем был уличён в применении допинга, вынужден был оставить титул вакантным и уехал жить из Германии на свою историческую родину. И теперь вернуть принадлежавший ему чемпионский пояс Фёдор попробует в бою с довольно известным британцем Джорджем Гроувзом. Неделю назад стало известно, что между командами этих боксёров уже идут переговоры и предварительно проведение поединка между ними намечено на 25 февраля в Лондоне. Причём стороны договорились без торгов. Что касается исхода этого боя, то однозначного фаворита в нём определить сложно.

Интересные расклады в полусреднем весе

Несмотря на то что в этом дивизионе в данное время нет именитых отечественных бойцов, 2017 год может стать для российского бокса очень интересным. В прошлом году 28-летний Давид Аванесян отстоял принадлежавший ему титул временного чемпиона мира WBA в бою с легендарным американцем Шейном Шугаром Мозли. А теперь в соперники выступающему за океаном уроженцу Пятигорска определён экс-чемпион мира WBA и IBF в первом полусреднем весе американец Ламонт Питерсон. Поединок между ними должен пройти 18 февраля в США.



А вот российский промоутер Алексей Титов заявляет, что ведётся работа по организации боя между его 30-летним подопечным Дмитрием Михайленко и суперзвёздным филиппинцем Мэнни Пакьяо. Пока говорить о том, что эта схватка состоится, преждевременно. Но она уже находится в процессе разработки. Причём, намерения её организовать подтвердил и заокеанский промоутер Пакьяо Боб Арум. Если Мэнни победит в апреле в Австралии местного бойца Джеффа Хорна, то затем в июле в Екатеринбурге может пройти бой Пакьяо — Михайленко, на кону в котором будет стоять принадлежащий филиппинцу пояс чемпиона мира WBO.



Кроме этого, в 2017 году имеет шансы наконец-то громко заявить о себе молодой, перспективный и доселе небитый 24-летний российский полусредневес Константин Пономарёв, ринговое прозвище которого звучит символично — «Талант».

Первый полусредний вес: кому вгору, кому вниз

Перспективы двух бывших российских чемпионов мира, выступающих в этой весовой категории, 33-летнего Руслана Проводникова и 36-летнего Эдуарда Трояновского представляются на данный момент весьма туманными. Первый из них, после того как потерпел в середине прошлого года пятое поражение в профи-карьере, заявил, что не чувствует больше прежней мотивации и, возможно, уже не будет выходить на ринг. Хотя по прошествии времени, может быть, что-то в настрое Руслана и изменится в лучшую сторону.



Что же касается Трояновского, то декабрьский молниеносный проигрыш нокаутом стал шоком не только для самого Эдуарда, но и для многих других людей, включая его промоутера Андрея Рябинского. Поначалу говорили о возможности организации немедленного матча-реванша с его обидчиком Джулиусом Индонго. Но африканец уже подписался на участие в объединительном поединке с шотландским чемпионом мира Рикки Бёрнсом.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BOSaXqLAj94/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">"Не пью я принципиально уже 10 лет, и лучше эти деньги отдам, кому они нужны. Раньше я отдыхал и выпивал, но с возрастом пришёл к тому, что для меня важнее моя мечта, чем этот сомнительный отдых. Я отказался от всего, что мне может помешать, чтобы знать, что сделал всё на пути к своей цели. Я много общался с детьми, так как для многих являюсь примером, и не могу вести себя так, чтобы я днём им говорил о здоровом образе жизни, а вечером меня видели с рюмкой. Раз я веду такую линию, то должен ей соответствовать. Такие мелочи и приводят к своей цели. Я себя замечательно чувствую и постоянно нахожусь в движении. Бывает после боя накидаешься, и три-четыре дня не можешь в себя прийти. Ты столько пропускаешь, ради одного вечера. Лучше читать стихи, общаться с людьми". © Руслан Проводников _____________________________________ "I do not drink I basically for 10 years, and the best that money will give to whom they need. Before I rested and drank, but with age came to what is more important for me is my dream than this dubious vacation. I gave up all that I can prevent it, to know that he had done everything on the way to his goal. I talked a lot with children, as for many I am an example, and I can not behave so that I day they talked about a healthy lifestyle, and in the evening I saw with a glass. If I'm such a line, it must be her match. Such fines and lead to their goal. I myself have great feel and am constantly on the move. Sometimes after a battle distribute, and three or four days can not in itself come. You're so much concede, for the sake of one night. It is better to read poetry, to communicate with people. " © Ruslan Provodnikov #русланпроводников #проводников #спорт #сибирскийрокки #бокс #боксер #чемпион #sport #ruslanprovodnikov #provodnikov #siberianrocky #boxing #champion #teamboxing #teamsiberianrocky #teamruslan #vkteam #russia #followers @team.provodnikov</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Team Ruslan Provodnikov (@team.provodnikov) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-21T17:32:31+00:00">Dec 21, 2016 at 9:32am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ближайшие же планы Эдуарда пока неизвестны. Но мы всё же склоняемся к тому, что, несмотря на уже солидный по боксёрским меркам возраст, Трояновский пока не будет вешать перчатки на гвоздь и примет участие в одном из ближайших турниров компании «Мир бокса». Хотя перспективы нового завладения мировым титулом выглядят для него далеко не безоблачными.



В то же время в этом дивизионе ступенька за ступенькой уверенно поднимается к мировой вершине бывший подопечный Андрея Рябинского 27-летний доселе небитый на профи-ринге россиянин Сергей Липинец. Прошлый год выдался для него очень успешным. Он одержал три досрочные победы над соперниками хорошего уровня и обзавёлся статусом официального претендента на мировой титул IBF, которым обладает как раз нокаутировавший Трояновского Индонго. В 2017 году Липинец вероятно встретится уже с победителем вышеупомянутого объединительного боя между Индонго и Бёрнсом.

Лёгкий вес: чемпионские попытки Петрова и Шафикова

В этой весовой категории в ближайшем будущем сразу два отечественных боксёра оспорят мировые титулы. Проживающий в Испании 33-летний Пётр Петров 8 апреля в Англии проведёт бой против действующего чемпиона мира WBO британца Терри Флэнагана. Об этом вчера официально объявил промоутер последнего Фрэнк Уоррен. Петров имеет статус официального претендента на титул WBA в этом же весе, но его обладатель венесуэлец Хорхе Линарес в марте будет проводить матч-реванш с британцем Энтони Кроллой. И команда российского боксёра, чтобы ему долго не ждать шанса сразиться в чемпионском бою, смогла договориться с чемпионом мира другой организации.



А 31-летний Денис Шафиков, как говорится, потом и кровью завоевал уже третью в своей карьере возможность завладеть мировым титулом. Две первые попытки уроженца и резидента Миасса оказались неудачными, и вот в прошлом году настырный коренастый боец по прозвищу Чингисхан добыл две важные победы, по итогам которых заимел статус официального претендента на пояс чемпиона мира по версии IBF. И теперь в своём следующем бою должен выйти на ринг против нынешнего обладателя мирового титула американца Роберта Истера-младшего.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BHu35uZgJtz/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Денис Шафиков: Готов принять бой с любым, кто встанет на моем пути к титулу чемпиона мира Бывший претендент на титул чемпиона мира Денис Шафиков 2 июля в США вышел на ринг против Джеймела Херринга и одержал яркую досрочную победу. Как сообщил спортивному редактору AllFight.Ru Оксане Тесленко Денис, на данный момент он уже дома и в ближайшее время планирует отдых. - Добрый день, Денис. Поздравляю тебя с яркой победой. Как тебе понравился твой бой? Как все прошло? Удалось ли реализовать намеченную тактику? //allfight.ru/novosti/professionalnyj-boks/3288-denis-shafikov-gotov-prinyat-boy-s-lyubym-kto-vstanet-na-moem-puti-k-titulu-chempiona-mira/. #шафиков #shafikov #boxrec #оксанатесленко #boxing #boxinglife #boxingday #бокс #бой #спорт #чемпион #ялюблюсвоюработу #россия #сражение</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Оксана (@oksanateslenko) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-07-11T19:09:33+00:00">Jul 11, 2016 at 12:09pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>