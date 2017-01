"Не пью я принципиально уже 10 лет, и лучше эти деньги отдам, кому они нужны. Раньше я отдыхал и выпивал, но с возрастом пришёл к тому, что для меня важнее моя мечта, чем этот сомнительный отдых. Я отказался от всего, что мне может помешать, чтобы знать, что сделал всё на пути к своей цели. Я много общался с детьми, так как для многих являюсь примером, и не могу вести себя так, чтобы я днём им говорил о здоровом образе жизни, а вечером меня видели с рюмкой. Раз я веду такую линию, то должен ей соответствовать. Такие мелочи и приводят к своей цели. Я себя замечательно чувствую и постоянно нахожусь в движении. Бывает после боя накидаешься, и три-четыре дня не можешь в себя прийти. Ты столько пропускаешь, ради одного вечера. Лучше читать стихи, общаться с людьми". © Руслан Проводников _____________________________________ "I do not drink I basically for 10 years, and the best that money will give to whom they need. Before I rested and drank, but with age came to what is more important for me is my dream than this dubious vacation. I gave up all that I can prevent it, to know that he had done everything on the way to his goal. I talked a lot with children, as for many I am an example, and I can not behave so that I day they talked about a healthy lifestyle, and in the evening I saw with a glass. If I'm such a line, it must be her match. Such fines and lead to their goal. I myself have great feel and am constantly on the move. Sometimes after a battle distribute, and three or four days can not in itself come. You're so much concede, for the sake of one night. It is better to read poetry, to communicate with people. " © Ruslan Provodnikov #русланпроводников #проводников #спорт #сибирскийрокки #бокс #боксер #чемпион #sport #ruslanprovodnikov #provodnikov #siberianrocky #boxing #champion #teamboxing #teamsiberianrocky #teamruslan #vkteam #russia #followers @team.provodnikov

