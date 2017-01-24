«Пусть они смотрят на меня и боятся». В Алматы состоялась презентация нового сезона «Астана Арланс» в WSB

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Старт нового сезона для боксерского клуба ознаменовался изменением формы. С этого года члены команды не будут выступать в экипировке, в которой преобладали черный и золотой цвета. Теперь цветовая гамма направлена на традиционный «двуколор» Президентского клуба «Астана», состоящий из голубого и желтого. И в рамках презентации членам команды вручили обновленную форму.

Кроме того, ряд изменений произошел и в формате соревнований, большей части которых поспособствовало сокращение количества клубов.

Напомним, ранее участие в турнире подтверждали 16 команд. Теперь же их количество составляет 12. В свою очередь участники будут разделены на три группы по континентам. Победители группового этапа будут продолжать соревноваться в стадии плей-офф.

Добавим, что в этом году казахстанские боксеры попали в так называемую «группу смерти», которая представлена Russian Boxing Team (Россия), China Dragons (Китай) и Uzbek Tigers (Узбекистан).

«Думаю, что о соперниках подробно даже не стоит говорить. Всем известен их уровень по выступлениям на Олимпиаде, чемпионатах мира и Азии. При этом хочу отметить, что их составы практически не отличаются от тех, которые они выставляют на мировых первенствах или Олимпиадах. Например, команда Узбекистана будет выставлять сильнейших боксеров страны. Все они сильные, опытные. То же самое могу сказать и о россиянах. Немного претерпел изменений состав у китайцев. В любом случае, соперничество будет очень тесным. Но мы готовы. Что касается смены формата и регламента, то это нормально. Это рационально позволит выявить лучших сначала на континентах, а потом и в мире», — прокомментировал генеральный менеджер клуба Серик Сапиев.

В свою очередь новшества коснулись и состава «Астана Арланс». Так, количество боксеров, входящих в команду, сократилось — вместо прошлогодних 30-ти спортсменов теперь заявлены 20. Однако это никак не касается целей клуба — от «арланов» в любом случае ожидается победное выступление.

«Да, мы попали в сложную четверку. Даже теоретически трудно угадать исход той или иной встречи. Очень непредсказуемая группа. Главное, что все парни, как говорится, заряжены на победу. Я замечаю это, и мне важно было ощутить настрой команды. От нас ждут первого места. С одной стороны — это тяжелый груз ответственности. С другой — мы себя зарекомендовали уже как одних из лучших в мире. У нас прекрасные исполнителями, за плечами которых много выступлений. Что касается новичков команды, то мы долго решали этот вопрос. И думаю, выбор сделан правильно. Будем стремиться к победе», — подчеркнул старший тренер «Астана Арланс» Нурлан Акурпеков.

Добывать победы будут сильнейшие боксеры страны. Костяк команды сформирован из чемпионов Казахстана, участников и призеров Олимпиады в Рио. Как озвучивалось ранее, состав представлен 20-ю боксерами. При этом стоит отметить, что есть и резерв, куда входят известные Кайрат Ералиев, Василий Левит, Жанибек Алимханулы и другие. Подробнее о составе всей команды можно прочитать здесь.

«Нас ожидает отличный сезон, который, надеюсь, нам принесет много побед. Даже магия числе позволяет надеяться на хороший результат. Седьмой сезон, 2017-й год — две семерки. К тому же, мы должны сохранить нашу победную поступь в WSB. Все-таки мы единственная команда, которая все шесть предыдущих сезонов входила в призеры, а дважды побеждала. Мы тщательно отбирали кандидатов в команду, учитывали все параметры. Надеюсь, что сезон запомнится болельщикам только положительными моментами. Мы также не перестаем придерживаться идеи популяризации спорта в регионах. В связи с этим все домашние матчи пройдут в разных городах Казахстана. Мы должны идти дальше, так что сейчас победы — это фундамент будущего казахстанского спорта», — сообщил исполнительный директор Президентского клуба «Астана» Аманбек Кульчиков.

В качестве капитана был выбран чемпион пятого сезона WSB, участник ОИ в Рио Олжас Саттыбаев, выступающий в весовой категории до 52-килограммов.

«Приятно, что мне оказали такую честь. Волнительно. Все-таки столько сильных боксеров за мной. Что могу тут сказать — мы все готовы, ждем с нетерпением выхода на ринг. Каждая встреча должна пройти как последняя на турнире. Важна каждая победа для общего успеха. Будем стараться и покажем все свое мастерство», — сообщил Саттыбаев.

Свою первую встречу «Астана Арланс» проведет уже четвертого февраля. Соперниками казахстанцев станут боксеры из российского клуба Russian Boxing Team. Встреча состоится на выезде, в Москве.

«Подготовка проходит очень хорошо. Сейчас как раз работаем в парах, подводим себя непосредственно к поединкам. Я видел список боксеров из России, которые заявлены на нашу встречу. Мне выпадает Максим Чернышев. Не встречался с ним. Лишь в интернете посмотрел бои и все. Про себя добавлю, что адаптировался в новом весе, набрал немного массу, поднял скорость и “физику”. Более уверенным стал», — поделился Ильяс Сулейменов.

В свою очередь Антон Пинчук будущего соперника знает хорошо. С ним он уже встречался на ринге.

«На самом деле, своего соперника я узнал только три дня назад. Его имя Сергей Кольчугин. С ним я встречался уже на ринге. Он сам с супертяжелого веса. В этом проекте встречался с нашим Русланом Мырсатаевым. А я дрался с ним в 2012 году на турнире четырех стран. В финале я победил его единогласным решением судей. Представление есть — высокий парень, настырный. Примерную тактику я уже избрал. Но с момента нашего поединка прошло уже пять лет. И надо быть готовым ко всему. Наблюдаем, готовимся».

Что касается Закира Сафиуллина, то боксер своим участие в WSB преследует еще и личные цели — он собирается попасть на чемпионат мира.

«Каждый бой будет главным. Соперников наших все знают, о целях клуба тоже известно. Я же хочу отметить, что и у каждого боксера есть свои цели выступления. Лично моя — выигрывать все бои. Это связано с желанием попасть на чемпионат Азии, а потом и на чемпионат мира. Надо выигрывать. Это личные цели, личные желания, которые дополнительно меня мотивируют. Многие участники WSB подняли веса. И трудно ориентироваться по соперникам. Но пусть они смотрят на меня и боятся. Я готов заявить о себе. Не люблю заранее знать соперника. Лучше за неделю узнать, подкорректировать действия. Потому что у меня тактика одна — биться за победу», — поделился Сафиуллин.