Билли Джо Сондерс анонсировал большой бой за пределами США и Великобритании

В интервью PSB Sports Сондерс рассказал, что это будет «очень-очень большой бой». При этом британец отметил, что он будет не дома (Великобритании) и не в США, и что ему предстоит поездка.

Между тем его промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что это будет титульный бой и фанаты «будут довольны». Сам Сондерс признался, что долго ждал большого боя, добавив, что он не боится казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), которому принадлежат титулы чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF.

Позже появилась информация о том, что Сондерс договорился о поединке с Головкиным (36−0, 33 КО). Отмечалось, что стороны согласовали все условия и он пройдет летом в Казахстане.

При этом ранее тренер GGG Абель Санчес говорил, что один из четырех поединков, которые его подопечный запланировал на 2017 год, может пройти в июне в Казахстане. Вероятным местом проведения называлась Астана в рамках EXPO-2017.

Известный казахстанский промоутер Болат Манкенов считает, что бой Сондерса и Головкина было бы логично провести в столице Казахстана. В пресс-службе EXPO-2017 эту информацию прокомментировали так: «Переговоры по бою ведутся, однако подробности разглашать мы пока не можем».

Добавим, что сам Головкин не раз говорил, что мечтает объединить все титулы в среднем весе, и для этого ему не хватает пояса WBO, которым владеет Сондерс. В случая исполнения этой цели GGG станет первым абсолютным чемпионом в среднем весе с 2006 года.