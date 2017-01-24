Гассиев назвал Головкина боксером номер один в мире

— Кого вы считаете на данный момент самым сильным боксёром вне зависимости от весовой категории?

— Я тренируюсь вместе с Геннадием Головкиным. На мой взгляд, он лучший. Его избегают, с ним не хотят драться. Он номер один.

— Как в США себя чувствуете?

— Очень комфортно. В зале мы как маленькая семья. Приезжает новый парень с нами тренироваться — все вместе ему помогаем. Люди добрые, отзывчивые. Если честно, для меня это стало сюрпризом. Думал, ко мне будут очень отстранённо относиться. Но нет. С тренером Абелем Санчесом сразу общий язык нашли, как будто он у нас во Владикавказе родился и всю жизнь прожил. У него такие же понятия, как у меня. И я сразу почувствовал себя как дома.

— Это тренировочные, рабочие моменты. А как вам быт, что с языком?

— Поначалу тяжело было. Никогда не общался по-английски. Не понимал их шутки. Да и менталитет у них другой чуть-чуть. Но со временем все становится на свои места. В любом случае, бытовые проблемы меня особенно не волнуют. Я живу в спортивном лагере, провожу там все время. Постоянно как на сборах.

— С другими боксерами быстро нашли общий язык?

— Конечно. Говорю же — мы там как маленькая семья. Еду друг другу готовим. Кто раньше закончил тренировку — тот и готовит. Посуду друг за другом моем….