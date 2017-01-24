Гассиев назвал Головкина боксером номер один в мире
23-летний российский
боксёр-тяжеловес Мурат Гассиев в интервью «Лайфу» признался, что считает Геннадия Головкина лучшим боксером мира, а также рассказал о тренировках под руководством Абеля Санчеса.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Кого вы считаете на данный момент самым сильным боксёром вне зависимости от весовой категории?
— Я тренируюсь вместе с Геннадием Головкиным. На мой взгляд, он лучший. Его избегают, с ним не хотят драться. Он номер один.
— Как в США себя чувствуете?
— Очень комфортно. В зале мы как маленькая семья. Приезжает новый парень с нами тренироваться — все вместе ему помогаем. Люди добрые, отзывчивые. Если честно, для меня это стало сюрпризом. Думал, ко мне будут очень отстранённо относиться. Но нет. С тренером Абелем Санчесом сразу общий язык нашли, как будто он у нас во Владикавказе родился и всю жизнь прожил. У него такие же понятия, как у меня. И я сразу почувствовал себя как дома.
— Это тренировочные, рабочие моменты. А как вам быт, что с языком?
— Поначалу тяжело было. Никогда не общался
— С другими боксерами быстро нашли общий язык?
— Конечно. Говорю же — мы там как маленькая семья. Еду друг другу готовим. Кто раньше закончил тренировку — тот и готовит. Посуду друг за другом моем….
— Говорят, ваш тренер — большой шутник?
— Да, он часто шутит. Особенно над новичками. Я, правда, сначала не понимал, что он говорит, в чем смысл. А сейчас смотрю, как он подкалывает новичков, как
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter