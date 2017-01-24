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https://sport.mail.ru/news/boxing/28531936/
24 января 2017, 12:24 | Бокс | Sports.kz

Гассиев назвал Головкина боксером номер один в мире

23-летний российский боксёр-тяжеловес Мурат Гассиев в интервью «Лайфу» признался, что считает Геннадия Головкина лучшим боксером мира, а также рассказал о тренировках под руководством Абеля Санчеса.

23-летний российский <nobr>боксёр-тяжеловес</nobr> <span class=error>Мурат</span> <span class=error>Гассиев</span> в интервью <span class=error>Лайфу</span> признался что считает Геннадия <span class=error>Головкина</span> лучшим боксером мира а также рассказал о тренировках под руководством <span class=error>Абеля</span> <span class=error>Санчеса</span>. Увеличить
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— Кого вы считаете на данный момент самым сильным боксёром вне зависимости от весовой категории?
— Я тренируюсь вместе с Геннадием Головкиным. На мой взгляд, он лучший. Его избегают, с ним не хотят драться. Он номер один.

— Как в США себя чувствуете?
— Очень комфортно. В зале мы как маленькая семья. Приезжает новый парень с нами тренироваться — все вместе ему помогаем. Люди добрые, отзывчивые. Если честно, для меня это стало сюрпризом. Думал, ко мне будут очень отстранённо относиться. Но нет. С тренером Абелем Санчесом сразу общий язык нашли, как будто он у нас во Владикавказе родился и всю жизнь прожил. У него такие же понятия, как у меня. И я сразу почувствовал себя как дома.

— Это тренировочные, рабочие моменты. А как вам быт, что с языком?
— Поначалу тяжело было. Никогда не общался по-английски. Не понимал их шутки. Да и менталитет у них другой чуть-чуть. Но со временем все становится на свои места. В любом случае, бытовые проблемы меня особенно не волнуют. Я живу в спортивном лагере, провожу там все время. Постоянно как на сборах.

— С другими боксерами быстро нашли общий язык?
— Конечно. Говорю же — мы там как маленькая семья. Еду друг другу готовим. Кто раньше закончил тренировку — тот и готовит. Посуду друг за другом моем….

— Говорят, ваш тренер — большой шутник?
— Да, он часто шутит. Особенно над новичками. Я, правда, сначала не понимал, что он говорит, в чем смысл. А сейчас смотрю, как он подкалывает новичков, как когда-то меня — и смеюсь. Хорошие, добрые шутки. Все на словах. Так, чтобы полотенце гелем намазать или ботинки спрятать, этого никто не делает.

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