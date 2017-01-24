Казахстанский боксер Уалиханов подпишет контракт с промоутером Пакьяо и Ломаченко
26-летний казахстанский
боксер-профессионал Асхат Уалиханов, ранее выступавший за «Астана Арланс», прибыл на родину. В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал о своих планах по завоеванию чемпионского пояса и жизни с США.
— Я прилетел в Казахстан за рабочей визой. Без нее я не смогу проводить бои в США. Как получу ее, сразу же отправлюсь обратно в Америку. Примерно в начале следующей недели.
— Раз свободно выезжаете с тренировочной базы, значит пока конкретного поединка нет в планах?
— Почти так. Бой намечается в ближайшее время. Ориентировочно февраль -март. Точная дата и имя соперника еще неизвестны. Я же провожу рейтинговые бои. И чаще всего имя узнаю за
— А кто конкретно выступает в роли организации и промоутерства? Иными словами, кто ведет Вас и Ваши дела?
— В данный момент моим менеджером является Эгис Климас. Он ведет переговоры в данное время, и судя по всему, как приеду в США — получу контракт с компанией Top Rank. В этом случае Эгис все равно будет заниматься моими делами.
— Это значит, что чемпионский бой — это ближайшая цель, не растянутая на всю карьеру в профи, учитывая и промоутерскую компанию и менеджера?
— Сейчас да, работает над этим. Я туда поехал только за титулом и связался с нужными людьми.
— А как обустроились в США? Какие условия?
— Менеджер снимает дом, в котором мы живем с Мейиримом Нурсултановым. Выделяют деньги, мы покупаем продукты, готовим еду. Сложностей не возникает.
— За исключением, наверное, языкового барьера? Удалось адаптироваться в этом плане?
— Язык да, сложно. Но это поправимо. Я учу английский, общаюсь с местными людьми, с боксерами. Поэтому уже немного легче.
— Вы, когда уехали туда, начали проживать недалеко от
— Да. Живу в небольшом городке, который совсем рядом с этим городом. Там же я и тренируюсь.
— В зале у Роберта Гарсии?
— Точно. Я остался у него. Мне все нравится, чувствую себя комфортно. Поэтому смысла прыгать из зала в зал у меня нет.
— Скучаете по дому? Удается выезжать сюда?
— Если честно, то как улетел, то только вот сейчас приехал. И то
— А какого графика придерживаетесь с менеджером — сколько в год поединков?
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— А когда в планах выйти на титул или хотя бы претендентский бой?
— Пока рано говорить. Но примерно собираемся после 10 боев. Как раз к этому времени будет полная картина того, на что я готов и на что могу рассчитывать. Поэтому важно именно начало карьеры правильно построить и добиться высоких результатов.
Напомним, на счету Уалиханова два боя на профессиональном ринге — в первом ему было засчитано поражение
Top Rank Promotions — американская промоутерская компания, занимающаяся организацией проведения профессиональных боксерских поединков, основанная в 1973 году бизнесменом Бобом Арумом. Среди боксеров, с которыми сегодня работает Top Rank — Мэнни Пакьяо, Василий Ломаченко и Теренс Кроуфорд.
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