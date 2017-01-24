Казахстанский боксер Уалиханов подпишет контракт с промоутером Пакьяо и Ломаченко

— Я прилетел в Казахстан за рабочей визой. Без нее я не смогу проводить бои в США. Как получу ее, сразу же отправлюсь обратно в Америку. Примерно в начале следующей недели.

— Раз свободно выезжаете с тренировочной базы, значит пока конкретного поединка нет в планах?

— Почти так. Бой намечается в ближайшее время. Ориентировочно февраль -март. Точная дата и имя соперника еще неизвестны. Я же провожу рейтинговые бои. И чаще всего имя узнаю за неделю-две до поединка. Набираю очки в рейтинг, двигаю карьеру вперед.

— А кто конкретно выступает в роли организации и промоутерства? Иными словами, кто ведет Вас и Ваши дела?

— В данный момент моим менеджером является Эгис Климас. Он ведет переговоры в данное время, и судя по всему, как приеду в США — получу контракт с компанией Top Rank. В этом случае Эгис все равно будет заниматься моими делами.

— Это значит, что чемпионский бой — это ближайшая цель, не растянутая на всю карьеру в профи, учитывая и промоутерскую компанию и менеджера?

— Сейчас да, работает над этим. Я туда поехал только за титулом и связался с нужными людьми.

— А как обустроились в США? Какие условия?

— Менеджер снимает дом, в котором мы живем с Мейиримом Нурсултановым. Выделяют деньги, мы покупаем продукты, готовим еду. Сложностей не возникает.

— За исключением, наверное, языкового барьера? Удалось адаптироваться в этом плане?

— Язык да, сложно. Но это поправимо. Я учу английский, общаюсь с местными людьми, с боксерами. Поэтому уже немного легче.

— Вы, когда уехали туда, начали проживать недалеко от Лос-Анджелеса. Сейчас там же?

— Да. Живу в небольшом городке, который совсем рядом с этим городом. Там же я и тренируюсь.

— В зале у Роберта Гарсии?

— Точно. Я остался у него. Мне все нравится, чувствую себя комфортно. Поэтому смысла прыгать из зала в зал у меня нет.

— Скучаете по дому? Удается выезжать сюда?

— Если честно, то как улетел, то только вот сейчас приехал. И то из-за визовых вопросов. Планирую прилететь либо летом, либо осенью. Проведу два-три боя и прилечу.

— А какого графика придерживаетесь с менеджером — сколько в год поединков?

— Пять-шесть. Такое количество не сильно влияет на готовность и восстановление. Бои рейтинговые, шесть раундов каждый. Мне легко дается восстановление между боями. Так что способен выдержать такое количество. Тем более мне помогает цель — стать чемпионом мира. А для этого стоит терпеть и работать.

— А когда в планах выйти на титул или хотя бы претендентский бой?

— Пока рано говорить. Но примерно собираемся после 10 боев. Как раз к этому времени будет полная картина того, на что я готов и на что могу рассчитывать. Поэтому важно именно начало карьеры правильно построить и добиться высоких результатов.

Напомним, на счету Уалиханова два боя на профессиональном ринге — в первом ему было засчитано поражение из-за дисквалификации, а во втором он нокаутировал соперника во втором раунде.

Top Rank Promotions — американская промоутерская компания, занимающаяся организацией проведения профессиональных боксерских поединков, основанная в 1973 году бизнесменом Бобом Арумом. Среди боксеров, с которыми сегодня работает Top Rank — Мэнни Пакьяо, Василий Ломаченко и Теренс Кроуфорд.