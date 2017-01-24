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https://sport.mail.ru/news/boxing/28531448/
24 января 2017, 12:06 | Бокс | Чемпионат.com

Гассиев: Хотелось бы сразиться с Кличко, но это был бы очень скучный бой

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBF Мурат Гассиев рассказал о том, какие ставит перед собой задачи после завоевания первого титула.

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBF <span class=error>Мурат</span> <span class=error>Гассиев</span> рассказал о том какие ставит перед собой задачи после завоевания первого титула. Увеличить
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Пояс IBF Гассиев отнял у Дениса Лебедева, над которым одержал победу по очкам в декабре прошлого года.

«Моя задача — объединить пояса в тяжёлом весе. Кто будет чемпионом на тот момент, с тем и хочу встретиться. В ближайшее время все обладатели поясов должны провести поединки. После этого и будет понятно, с кем мне нужно драться», — приводит слова Гассиева «Лайф».

На вопрос о том, не испытывает ли он желания встретиться на ринге с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Владимиром Кличко, Гассиев ответил: «Хотелось бы с ним встретиться, разумеется. Но боюсь, это был бы очень скучный бой. Владимир будет, как всегда, вязать. Клинч-клинч. А мне больше импонирует встать в центре ринга и устроить настоящую драку».
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