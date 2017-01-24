Гассиев: Хотелось бы сразиться с Кличко, но это был бы очень скучный бой
Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBF Мурат Гассиев рассказал о том, какие ставит перед собой задачи после завоевания первого титула.
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Пояс IBF Гассиев отнял у Дениса Лебедева, над которым одержал победу по очкам в декабре прошлого года.
«Моя задача — объединить пояса в тяжёлом весе. Кто будет чемпионом на тот момент, с тем и хочу встретиться. В ближайшее время все обладатели поясов должны провести поединки. После этого и будет понятно, с кем мне нужно драться», — приводит слова Гассиева «Лайф».
На вопрос о том, не испытывает ли он желания встретиться на ринге с
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