В Президентском клубе «Астана» прокомментировали информацию о «судебном разбирательстве» с «Астана Арланс»
Исполнительный директор ПК «Астана», в который входит боксерский клуб «Астана Арланс», Аманбек Кульчиков заявил, что долгов перед боксерами, выступавшими в проекте WSB, не имеется, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что
«Согласно установленным зарплатным нормам и выплатам премиальных за это время долгов нет. Даже сейчас, на новый сезон мы устанавливаем бюджет, где четко определяем уровень зарплаты, выдачу премиальных — за победу, за ничью на выездах. Все утверждается и согласовывается согласно положению, а также объявляется спортсменам и тренерам. Мы собираемся мотивировать боксеров.
Я вам скажу, у истцов мотивации нет для таких заявлений. Те документы, которые мы получили от WSB, нигде не указано, что данные призовые мы должны раздать спортсменам и тренерскому штабу. Все изначально заложено согласно бюджету. Там же зарплата, там же премиальные, там же питание и лечение.
Мы не выступаем против наших спортсменов, которые подарили нам победу, стали героями. Однако нужно работать в рамках закона и правил. Их заявление в суд не подкрепляется никакими документами. Мы же работаем согласно уставу и регламенту. Были озвучены нормы зарплат и премий — мы их полностью выплатили.
Мы работаем, прежде всего, на благо развития спорта, и всегда открыты для такого рода вопросов. Прозрачность соблюдена. И сомнительные источники порождают неправильное восприятие болельщиков, любителей спорта.
По положению WSB эти деньги идут на уставную часть клуба, то есть покрываются старые долги, развивается инфраструктура. И на момент повторного слушания никаких вопросов нет в этом плане. Такие вещи должны сразу объясняться спортсменам, тренерам. Мы сейчас будем проводить такую работу, чтобы не возникало недоразумений на этом фоне.
Мы благодарны всем, кто внес вклад в победы и никогда не думали даже о лишении
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