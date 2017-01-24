В Президентском клубе «Астана» прокомментировали информацию о «судебном разбирательстве» с «Астана Арланс»

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что экс-боксерам и тренерскому штабу «Астана Арланс» не были выплачены премиальные за победу в сезоне-2015, выделенные AIBA, в связи с чем некоторые спортсмены вместе с бывшим тренером Бейбутом Есжановым обратились в суд. Как заявил Кульчиков на пресс-конференции в Алматы, у истцов нет оснований для таких заявлений.

«Согласно установленным зарплатным нормам и выплатам премиальных за это время долгов нет. Даже сейчас, на новый сезон мы устанавливаем бюджет, где четко определяем уровень зарплаты, выдачу премиальных — за победу, за ничью на выездах. Все утверждается и согласовывается согласно положению, а также объявляется спортсменам и тренерам. Мы собираемся мотивировать боксеров.

Я вам скажу, у истцов мотивации нет для таких заявлений. Те документы, которые мы получили от WSB, нигде не указано, что данные призовые мы должны раздать спортсменам и тренерскому штабу. Все изначально заложено согласно бюджету. Там же зарплата, там же премиальные, там же питание и лечение.

Мы не выступаем против наших спортсменов, которые подарили нам победу, стали героями. Однако нужно работать в рамках закона и правил. Их заявление в суд не подкрепляется никакими документами. Мы же работаем согласно уставу и регламенту. Были озвучены нормы зарплат и премий — мы их полностью выплатили.

Мы работаем, прежде всего, на благо развития спорта, и всегда открыты для такого рода вопросов. Прозрачность соблюдена. И сомнительные источники порождают неправильное восприятие болельщиков, любителей спорта.

По положению WSB эти деньги идут на уставную часть клуба, то есть покрываются старые долги, развивается инфраструктура. И на момент повторного слушания никаких вопросов нет в этом плане. Такие вещи должны сразу объясняться спортсменам, тренерам. Мы сейчас будем проводить такую работу, чтобы не возникало недоразумений на этом фоне.