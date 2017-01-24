Потенциальный соперник Головкина Сондерс планирует большой бой «не в Америке»

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— Могу сказать, что мы планируем одно событие. Объявим на следующей неделе. Большой-пребольшой бой.

— Это будет дома (в Великобритании — прим.) или на выезде?

— Может быть поездка. И не в Америку.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о вероятном поединке Сондерса с Геннадием Головкиным в Казахстане этим летом.