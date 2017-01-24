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https://sport.mail.ru/news/boxing/28530537/
24 января 2017, 10:59 | Бокс | Vesti.kz

Пресс-служба EXPO-2017 рассказала о переговорах по бою Головкин — Сондерс в Астане

Пресс-служба EXPO-2017 рассказала корреспонденту Vesti.kz о переговорах по поединку чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и обладателя пояса WBO в этом же весе британца Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) в Астане.

<nobr>Пресс-служба</nobr> <span class=error>EXPO</span>-2017 рассказала корреспонденту Vesti.kz о переговорах по поединку чемпиона мира по версиям WBA (Super) IBO WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) и обладателя пояса WBO в этом же весе британца Билли Джо Сондерса (24−0 12 КО) в <span class=error>Астане</span>. Увеличить
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Напомним, что сегодня, 24 января, СМИ сообщили, что Головкин и Сондерс уже согласовали все условия поединка на лето в Казахстане.

«Переговоры по бою ведутся, однако подробности разглашать мы пока не можем», — прокомментировали в пресс-службе EXPO-2017.

Стоит отметить, что тренер Головкина Абель Санчес сообщал о том, что его подопечный проведет четыре боя в 2017 году. Один из поединков может пройти в июне в Казахстане. Вероятнее всего, он состоится в Астане в рамках EXPO-2017. О том, что поединок боксеров логично провести в столице Казахстана заявил известный промоутер Болат Манкенов.

Ранее Сондерс рассказал о своих планах и отметил, что встреча с Головкиным не вселяет в него страх. Его промоутер Фрэнк Уоррен добавил, что следующий поединок будет титульным и соперник станет известен уже на следующей неделе. Сам Головкин не раз заявлял, что его главная цель — объединить все пояса в среднем весе. Для этого ему как раз не хватает титула WBO, которым владеет Сондерс.

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