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https://sport.mail.ru/news/boxing/28530096/
24 января 2017, 10:57 | Бокс | Vesti.kz

«Астана Арланс» назвал состав на матч WBC с Russian Boxing Team

Тренерский штаб «Астана Арланс» назвал состав на первый матч нового сезона Всемирной серии бокса (WSB) против Russian Boxing Team, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тренерский штаб <span class=error>Астана</span> <span class=error>Арланс</span> назвал состав на первый матч нового сезона Всемирной серии бокса (WSB) против Russian Boxing <span class=error>Team</span> сообщает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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Так, в весе до 49-ти килограммов выступит Темиртас Жусупов, до 56-ти — Ильяс Сулейменов. В категории до 64-х килограммов в составе «арланов» дебютирует Дилмурат Мижитов, до 75-ти килограммов клуб представит Абильхан Аманкул, а до 91-го — Антон Пинчук.

Напомним, «Астана Арланс» и Russian Boxing Team встретятся 3 февраля в Москве. В турнире WSB в сезоне-2017 принимают участие 12 команд. На предварительном этапе соперниками «Астана Арланс», помимо Russian Boxing Team, также являются команды Китая (China Dragons) и Узбекистана (Uzbek Tigers).

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