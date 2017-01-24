«Астана Арланс» назвал состав на матч WBC с Russian Boxing Team

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Так, в весе до 49-ти килограммов выступит Темиртас Жусупов, до 56-ти — Ильяс Сулейменов. В категории до 64-х килограммов в составе «арланов» дебютирует Дилмурат Мижитов, до 75-ти килограммов клуб представит Абильхан Аманкул, а до 91-го — Антон Пинчук.

Напомним, «Астана Арланс» и Russian Boxing Team встретятся 3 февраля в Москве. В турнире WSB в сезоне-2017 принимают участие 12 команд. На предварительном этапе соперниками «Астана Арланс», помимо Russian Boxing Team, также являются команды Китая (China Dragons) и Узбекистана (Uzbek Tigers).