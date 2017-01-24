Состав «Astana Arlans» в новом сезоне сократился на треть
В Алматы проходит презентация нового сезона «Astana Arlans» во всемирной серии бокса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Состоялась презентация седьмого сезона всемирной серии бокса и двукратного победителя WSB — команды «Astana Arlans», входящей в состав президентского клуба «Астана». В этом году в формат соревнований внесены изменения
Новый сезон WSB стартует в феврале. В апреле определятся участники
«В принципе, выбор такого формата соревнований — это нормально, с каждого континента отбирают лучшие команды, и они продолжают борьбу», — отметил генеральный менеджер клуба Серик Сапиев.
Состав команды «Astana Arlans» в новом сезоне обновился и сократился на треть. В этом году было принято решение о об оптимизации бюджета клуба, в связи с ем в основной состав вошли лишь 20 боксеров.
Новым капитаном команды выбран Олжас Саттыбаев — экс боксер сборной Казахстана, участник Олимпиады в Рио, чемпион пятого сезона WSB.
Кроме того, в новом сезоне выступят яркие молодые спортсмены Темиртас Жусупов чемпион пятого сезона WSB, Ильяс Сулейменов — участник Олимпийских игр, Закир Сафиуллин, чемпион WSB 2015.
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