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https://sport.mail.ru/news/boxing/28530067/
24 января 2017, 10:21 | Бокс | Sports.kz

Состав «Astana Arlans» в новом сезоне сократился на треть

В Алматы проходит презентация нового сезона «Astana Arlans» во всемирной серии бокса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В <span class=error>Алматы</span> проходит презентация нового сезона Astana Arlans во всемирной серии бокса передает корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ. Увеличить
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Состоялась презентация седьмого сезона всемирной серии бокса и двукратного победителя WSB — команды «Astana Arlans», входящей в состав президентского клуба «Астана». В этом году в формат соревнований внесены изменения из-за сокращения количества клубов. Теперь 12 команд будут разделены на три группы по континентам, а победители получат путевки в плей-офф. «Astana Arlans» вошла в группу «С» и будет бороться за победу с сильнейшими соперниками Азии: «RussianBoxingTeam», «ChinaDragons» и «UzbekTigers».

Новый сезон WSB стартует в феврале. В апреле определятся участники плей-офф, а в июне пройдет финал. Из групп в четвертьфинал выйдут по два победителя, а также два лучших клуба из тех, кто занял третье место.

«В принципе, выбор такого формата соревнований — это нормально, с каждого континента отбирают лучшие команды, и они продолжают борьбу», — отметил генеральный менеджер клуба Серик Сапиев.

Состав команды «Astana Arlans» в новом сезоне обновился и сократился на треть. В этом году было принято решение о об оптимизации бюджета клуба, в связи с ем в основной состав вошли лишь 20 боксеров.

Новым капитаном команды выбран Олжас Саттыбаев — экс боксер сборной Казахстана, участник Олимпиады в Рио, чемпион пятого сезона WSB.

Кроме того, в новом сезоне выступят яркие молодые спортсмены Темиртас Жусупов чемпион пятого сезона WSB, Ильяс Сулейменов — участник Олимпийских игр, Закир Сафиуллин, чемпион WSB 2015.

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