Состав «Astana Arlans» в новом сезоне сократился на треть

Состоялась презентация седьмого сезона всемирной серии бокса и двукратного победителя WSB — команды «Astana Arlans», входящей в состав президентского клуба «Астана». В этом году в формат соревнований внесены изменения из-за сокращения количества клубов. Теперь 12 команд будут разделены на три группы по континентам, а победители получат путевки в плей-офф. «Astana Arlans» вошла в группу «С» и будет бороться за победу с сильнейшими соперниками Азии: «RussianBoxingTeam», «ChinaDragons» и «UzbekTigers».



Новый сезон WSB стартует в феврале. В апреле определятся участники плей-офф, а в июне пройдет финал. Из групп в четвертьфинал выйдут по два победителя, а также два лучших клуба из тех, кто занял третье место.



«В принципе, выбор такого формата соревнований — это нормально, с каждого континента отбирают лучшие команды, и они продолжают борьбу», — отметил генеральный менеджер клуба Серик Сапиев.



Состав команды «Astana Arlans» в новом сезоне обновился и сократился на треть. В этом году было принято решение о об оптимизации бюджета клуба, в связи с ем в основной состав вошли лишь 20 боксеров.



Новым капитаном команды выбран Олжас Саттыбаев — экс боксер сборной Казахстана, участник Олимпиады в Рио, чемпион пятого сезона WSB.



Кроме того, в новом сезоне выступят яркие молодые спортсмены Темиртас Жусупов чемпион пятого сезона WSB, Ильяс Сулейменов — участник Олимпийских игр, Закир Сафиуллин, чемпион WSB 2015.