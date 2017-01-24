Виктор Демьяненко: Сондерс постарается забрать пояса Головкина у него дома

— Виктор Леонидович, как можете прокомментировать новость о возможном бое Головкина против Сондерса летом этого года в Казахстане?

— Все мы понимаем, что это может стать грандиозным событием в истории нашей страны. Я уже говорил, что в рамках ЭКСПО-2017 пройдет 55-я юбилейная Конвенция WBC (Всемирный боксерский совет). Если венцом Конвенции станет матч подобного уровня — будет замечательно. Мы покажем всему миру, на что способен Казахстан.



— Как может повлиять на исход такого боя то, что Геннадий впервые за долгое время проведет поединок на домашнем ринге?

— Это повлияет на обоих спортсменов. За Головкина будет болеть вся страна, а у Сондерса будет дополнительная мотивация — забрать пояса у GGG у него дома. В любом случае, исход боя будет зависеть от уровня подготовки боксеров.