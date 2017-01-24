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https://sport.mail.ru/news/boxing/28529636/
24 января 2017, 9:51 | Бокс | Sports.kz

Виктор Демьяненко: Сондерс постарается забрать пояса Головкина у него дома

Вице-президент Федерации профессионального бокса РК Виктор Демьяненко прокомментировал Sports.kz новость о возможном проведении боя казахстанского чемпиона в профессиональном боксе Геннадия Головкина против Билли Джо Сондерса.

<nobr>Вице-президент</nobr> Федерации профессионального бокса РК Виктор Демьяненко прокомментировал Sports.kz новость о возможном проведении боя казахстанского чемпиона в профессиональном боксе Геннадия <span class=error>Головкина</span> против Билли Джо Сондерса. Увеличить
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— Виктор Леонидович, как можете прокомментировать новость о возможном бое Головкина против Сондерса летом этого года в Казахстане?
— Все мы понимаем, что это может стать грандиозным событием в истории нашей страны. Я уже говорил, что в рамках ЭКСПО-2017 пройдет 55-я юбилейная Конвенция WBC (Всемирный боксерский совет). Если венцом Конвенции станет матч подобного уровня — будет замечательно. Мы покажем всему миру, на что способен Казахстан.

 — Как может повлиять на исход такого боя то, что Геннадий впервые за долгое время проведет поединок на домашнем ринге?
— Это повлияет на обоих спортсменов. За Головкина будет болеть вся страна, а у Сондерса будет дополнительная мотивация — забрать пояса у GGG у него дома. В любом случае, исход боя будет зависеть от уровня подготовки боксеров.

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