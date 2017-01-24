Российский чемпион Европы арестован по обвинению в двойном убийстве

Очередной скандал в казахстанском спорте. На этот раз камнем преткновения стали деньги, которые, как это часто бывает у нас, пошли совсем не в предназначенном им направлении. Спортсмены и тренеры «Astana Arlans», выигрывавшие в 2015 году пятый сезон WSB, до сих пор не могут добиться получения заработанных премиальных, выделенных для них тогда за победу AIBA.