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24 января 2017, 9:44 | Бокс | Чемпионат.com

Российский чемпион Европы арестован по обвинению в двойном убийстве

Черкесский городской суд (Карачаево-Черкесия) арестовал двукратного чемпиона Европы по боксу среди юношей и молодёжи Игоря Алборова и его брата Алана по подозрению в убийстве Александра и Алана Гояевых (отца и сына), сообщает «Интерфакс».

Черкесский городской суд (<span class=error>Карачаево</span>-<span class=error>Черкесия</span>) арестовал двукратного чемпиона Европы по боксу среди юношей и молодёжи Игоря <span class=error>Алборова</span> и его брата <span class=error>Алана</span> по подозрению в убийстве Александра и <span class=error>Алана</span> <span class=error>Гояевых</span> (отца и сына) сообщает <span class=error>Интерфакс</span>. Увеличить
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«В отношении жителей Владикавказа Игоря и Алана Алборовых, подозреваемых в совершении двойного убийства на территории Карачаево-Черкесии, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — прокомментировал ситуацию представитель Следственного управления СКР по региону Сергей Шуваев.

После задержания и предъявления обвинения братья Алборовы пояснили, что совершили убийство из кровной мести за убийство их родственника в Южной Осетии. Преступление произошло в ноябре прошлого года в посёлке Ударный Прикубанского района Карачаево-Черкесии. Тело 30-летнего Алана Гояева было обнаружено на лестничной площадке дома, в котором проживал убитый, с многочисленными колото-резаными ранениями, а в самой квартире был обнаружен труп его 70-летнего отца.
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