Российский чемпион Европы арестован по обвинению в двойном убийстве
Черкесский городской суд (Карачаево-Черкесия) арестовал двукратного чемпиона Европы по боксу среди юношей и молодёжи Игоря Алборова и его брата Алана по подозрению в убийстве Александра и Алана Гояевых (отца и сына), сообщает «Интерфакс».
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«В отношении жителей Владикавказа Игоря и Алана Алборовых, подозреваемых в совершении двойного убийства на территории
После задержания и предъявления обвинения братья Алборовы пояснили, что совершили убийство из кровной мести за убийство их родственника в Южной Осетии. Преступление произошло в ноябре прошлого года в посёлке Ударный Прикубанского района
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