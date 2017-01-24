Джейкобс подал заявку на прохождение допинг-теста перед боем с Головкиным
Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) подал заявку на прохождение
допинг-теста перед боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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По информации журналиста известного американского журналиста Майкла Монтеро, ранее писавшего о боксе для Boxing Monthly, Undisputed Champion Network и Boxing News 24, команда Джейкобса обратилась в VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг).
«Представители Дэниэла Джейкобса сегодня связались с VADA и ожидают оформления документов, скоро должны быть зачислены», — написал Монтеро в своем твиттере.
Ранее президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Мендоса заявил, что его организация планирует присоединиться к расширенной программе
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