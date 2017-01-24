Джейкобс подал заявку на прохождение допинг-теста перед боем с Головкиным

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации журналиста известного американского журналиста Майкла Монтеро, ранее писавшего о боксе для Boxing Monthly, Undisputed Champion Network и Boxing News 24, команда Джейкобса обратилась в VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг).

«Представители Дэниэла Джейкобса сегодня связались с VADA и ожидают оформления документов, скоро должны быть зачислены», — написал Монтеро в своем твиттере.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">VADA was contacted today by Daniel Jacobs' people & is awaiting paperwork, should be enrolled soon. <a href="https://twitter.com/hashtag/GGGJacobs?src=hash">#GGGJacobs</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GolovkinJacobs?src=hash">#GolovkinJacobs</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/boxing?src=hash">#boxing</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GGG?src=hash">#GGG</a> <a href="https://t.co/PhAVYc5K7j">pic.twitter.com/PhAVYc5K7j</a></p>— Michael Montero (@MonteroOnBoxing) <a href="https://twitter.com/MonteroOnBoxing/status/823693857636257795">24 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>