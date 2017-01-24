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https://sport.mail.ru/news/boxing/28529268/
24 января 2017, 9:28 | Бокс | Vesti.kz

Джейкобс подал заявку на прохождение допинг-теста перед боем с Головкиным

Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) подал заявку на прохождение допинг-теста перед боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Обладатель пояса регулярного чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американский боксер <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс (32−1 29 КО) подал заявку на прохождение <nobr>допинг-теста</nobr> перед боем с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) владеющим титулами WBA (Super) IBO WBC и IBF в этой же категории сообщает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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По информации журналиста известного американского журналиста Майкла Монтеро, ранее писавшего о боксе для Boxing Monthly, Undisputed Champion Network и Boxing News 24, команда Джейкобса обратилась в VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг).

«Представители Дэниэла Джейкобса сегодня связались с VADA и ожидают оформления документов, скоро должны быть зачислены», — написал Монтеро в своем твиттере.

Ранее президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Мендоса заявил, что его организация планирует присоединиться к расширенной программе допинг-тестирования боксеров VADA. На данный момент программу «Чистый бокс» активно использует Всемирный боксерский совет (WBC).

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