Бейбут Есжанов: Мы ждали адекватного решения, не получив его, мы обратились в суд

Помочь разобраться в создавшейся ситуации корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz попытался бывший тренер спортивного клуба «Astana Arlans» Бейбут Есжанов.



— Бейбут, расскажите вкратце о сложившейся ситуации.

— В 2015 году клуб «Astana Arlans» стал победителем Всемирной серии бокса (WSB), в качестве главного приза AIBA выделила денежное вознаграждение в сумме 400 тысяч долларов, из которых некоторую часть перечислили Федерации бокса Казахстана, а остальные деньги должны были поделить между спортсменами и работниками клуба. После того, как «Astana Arlans» был передан Президентскому клубу «Астана», начались задержки с выплатой зарплат и другие проблемы неспортивного характера. В мае 2016 года, во время соревнований в Шымкенте, к нам прилетел лично Аманбек Кульчиков, исполнительный директор Президентского клуба «Астана», который рассказал о том, что он, якобы, не в курсе этих проблем, потому как назначение его произошло недавно. Руководителем Президентского клуба было обещано, что буквально через две недели мы получим все, что нам полагается. Мы воодушевились, ждали, но так ничего и не получили. Поэтому мы и решили обратиться в суд. 17 января 2017 года состоялось первое слушание в Есильском суде города Астана. Второе слушание назначено на 25 января.



— Объясните, пожалуйста, требование возместить каждому спортсмену и работнику клуба помимо основных премиальных 200 тысяч тенге в качестве морального ущерба — как вы рассчитывали данную сумму?

— Вместе с адвокатом, который представляет наши интересы в суде, мы определили эту сумму. Поймите, эта ситуация длится практически полтора года, сколько нервов было потрачено. Нормально работать при таких обстоятельствах мы не могли.



— Пробовали ли Вы решить все проблемы без вмешательства судебных органов?

— Мы неоднократно обращались за объяснениями к Нургали Сафиуллину, Александру Стрельникову (тренеру Серика Сапиева), но в ответ получали невразумительные письменные ответы. Также мы писали официальное письмо на имя Президента РК Нурсултана Абишевича Назарбаева, что тоже, к сожалению, не помогло.



— С момента той вашей победы прошло уже почти полтора года. Суд — это последний шанс получить заработанное?

— Да, дело в том, что мы ждали адекватного решения от представителей Президентского клуба на протяжении долгого времени. Не получив его, мы обратились в суд.



— В подаче искового заявления участвовали все пострадавшие, или имеются те, кто решил не идти против бывших работодателей?

— Некоторые тренеры отказались обращаться в суд. Также некоторые боксеры из того чемпионского состава уехали в Америку для продолжения профессиональной карьеры — им, видимо, совершенно не до этого.



— Как прошло первое заседание суда? Каких результатов удалось достичь?

— На первом заседании стороны и суд ознакомились с материалами дела, ничего нового пока не проявилось.



— Верите ли в благоприятный исход этого дела?

— Надеемся на это. Все-таки верим в благоразумность наших чиновников.



— Не выходили ли представители Президентского клуба «Астана» на вас с предложением мирно уладить конфликт?

— Нет, поэтому мы и обратились в суд. На самом деле, мы готовы к диалогу, и хотелось бы разрешить данную ситуацию мирным путем.



— Выяснилось ли уже в ходе следствия или судебного разбирательства на чьи счета поступили тогда деньги от AIBA?

— У нас, к сожалению, нет доступа к этой информации.



— В случае неблагоприятного исхода дела планируете и дальше отстаивать свои права?

— Мы уже заявляли о готовности написать письмо в AIBA, но могу сказать, что эта организация уже в курсе дела — ее представители уведомили нас об этом. Мы готовы идти до конца, поэтому и привлекаем к этому делу внимание общественности.