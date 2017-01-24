Смит: Сейчас «Канело» зарабатывает деньги, и поэтому не будет спешить драться с Головкиным

«Канело» избегает Головкина до лучших времен. Не секрет, что он умный боксер. Время идет, Головкин становится старше. Чем дольше «Канело» ждет, тем больше у него будет шансов в их поединке. Головкину лучше как боец, но «Канело» является более известным именем. Сейчас он зарабатывает деньги. Так что он не будет спешить (драться с Головкиным), — сказал Смит в интервью Behind The Gloves.

Напомним, Смит встречался с «Канело» в сентябре 2016 года и проиграл нокаутом в девятом раунде. Таким образом, британец потерял титул чемпиона WBO в первом среднем весе.