Смит: Сейчас «Канело» зарабатывает деньги, и поэтому не будет спешить драться с Головкиным
Экс-чемпион мира в первом среднем весе британец Лиам Смит считает, что его бывший соперник мексиканец Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) избегает боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО).
«Канело» избегает Головкина до лучших времен. Не секрет, что он умный боксер. Время идет, Головкин становится старше. Чем дольше «Канело» ждет, тем больше у него будет шансов в их поединке. Головкину лучше как боец, но «Канело» является более известным именем. Сейчас он зарабатывает деньги. Так что он не будет спешить (драться с Головкиным), — сказал Смит в интервью Behind The Gloves.
Напомним, Смит встречался с «Канело» в сентябре 2016 года и проиграл нокаутом в девятом раунде. Таким образом, британец потерял титул чемпиона WBO в первом среднем весе.
При этом в прошлом году Головкин был обязательным претендентом на бой с Альваресом, когда тот владел поясом WBC в среднем весе. В мае после победы над Амиром Ханом «Канело» публично призвал сидевшего в рингсайде Головкина «устроить бой», а на послематчевой
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