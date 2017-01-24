СМИ: Головкин и Сондерс согласовали условия боя на лето в Казахстане

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По информации канала, их поединок состоится в Казахстане. Причем боксеры уже согласовали все условия.

«Билли Джо Сондерс против Геннадия Головкина намечен на лето в Казахстане», — говорится в твиттере Boxing Legends TV.

Один из читателей задал вопрос, почему о бое сообщается уже сейчас, если Головкин еще не дрался с Дэниэлом Джейкобсом (18 марта в Нью-Йорке), на что получил ответ: «Скорее всего, они анонсируют, что Сондерс будет драться с победителем бой Головкин — Джейкобс. Но все условия (деньги, место проведения и т.д) уже согласованы, согласно Сондерсу».

Ранее сам Сондерс, рассказывая о ближайших планах, заявил, что на следующей неделе он получит большой бой, добавив, что не боится Головкина. Его промоутер Фрэн Уоррен добавил, что этот будет титульный поединок.

Между тем, тренер Головкина Абель Санчес говорил, что его подопечный проведет четыре боя в 2017 году, один которых пройдет в июне в Казахстане. Вероятнее всего, он состоится состоится в Астане в рамках ЭКСПО-2017.

При этом стоит отметить, что в декабре прошло года Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой Сондерса против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, владеющего титулом WBO в первом среднем весе.

Сам Головкин не раз заявлял, что его главная цель — объединить все пояса в среднем весе. Для этого ему как раз не хватает титула WBO, которым владеет Сондерс.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Billy Joe Saunders vs GGG is on in Kazakhstan in the summer!!</p>— Boxing Legends TV (@BoxingLegendsTV) <a href="https://twitter.com/BoxingLegendsTV/status/823599915431497728">23 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>