Сондерс: Когда Головкин «топчет» и избивает соперников, то они сразу сдаются. Но меня ему не запугать

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«Я еще не видел ни одного, кто бы мог смело боксировать с Головкиным, ну или бороться с ним. Когда он «топчет» и избивает соперников, то они сразу сдаются. Но ему не запугать меня, это точно. Я сделаю все, чтобы держать его на расстоянии от себя. Но ему определенно меня не запугать.

На мой взгляд, Головкин — лучший боксер на планете, но чтобы стать лучшим, нужно побить лучших. Он тот, кто мне нужен, — заявил Сондерс, слова которого приводит Boxing News.

Ранее промоутер британца Фрэнк Уоррен отметил, что на следующей неделе они объявят о титульном бое Сондерса. Другие подробности он раскрывать не стал.

Напомним, в начале декабря прошлого года Сондерс заявил о своем намерении провести объединительный бой с Головкиным, но затем Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала его поединок против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

Сам Головкин не раз заявлял, что его главная цель — объединить все пояса в среднем весе. Для этого ему как раз не хватает титула WBO, которым владеет Сондерс.