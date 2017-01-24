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https://sport.mail.ru/news/boxing/28528087/
24 января 2017, 8:06 | Бокс | Vesti.kz

Сондерс: Когда Головкин «топчет» и избивает соперников, то они сразу сдаются. Но меня ему не запугать

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) заявил, что заинтересован в проведении боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории.

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0 12 КО) заявил что заинтересован в проведении боя с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) владеющим титулами WBA (Super) IBO WBC и IBF в этой же категории. Увеличить
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«Я еще не видел ни одного, кто бы мог смело боксировать с Головкиным, ну или бороться с ним. Когда он «топчет» и избивает соперников, то они сразу сдаются. Но ему не запугать меня, это точно. Я сделаю все, чтобы держать его на расстоянии от себя. Но ему определенно меня не запугать.

На мой взгляд, Головкин — лучший боксер на планете, но чтобы стать лучшим, нужно побить лучших. Он тот, кто мне нужен, — заявил Сондерс, слова которого приводит Boxing News.

Ранее промоутер британца Фрэнк Уоррен отметил, что на следующей неделе они объявят о титульном бое Сондерса. Другие подробности он раскрывать не стал.

Напомним, в начале декабря прошлого года Сондерс заявил о своем намерении провести объединительный бой с Головкиным, но затем Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала его поединок против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

Сам Головкин не раз заявлял, что его главная цель — объединить все пояса в среднем весе. Для этого ему как раз не хватает титула WBO, которым владеет Сондерс.

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