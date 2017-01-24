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https://sport.mail.ru/news/boxing/28527834/
24 января 2017, 8:04 | Бокс | Vesti.kz

Тренер Головкина назвал ключевой фактор в бою между Чавесом-младшим и Альваресом

Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Абель Санчес назвал фактор, который станет ключевым в поединке между мексиканцами Саулем «Канело» Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super) IBO WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> назвал фактор который станет ключевым в поединке между мексиканцами <span class=error>Саулем</span> <span class=error>Канело</span> Альваресом и Хулио <span class=error>Сезаром</span> <nobr>Чавесом-младшим.</nobr> Увеличить
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Их бой состоится 6 мая и пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта. По словам Санчеса, решающую роль сыграет способность Чавеса-младшего безболезненно для себя сгонять вес.

«Думаю, в этом бою все будет зависеть от Чавеса. Это большой вес для Альвареса, но Чавес может оказаться очень слабым в 164,5 фунта. «Канело» будет иметь преимущество, потому что он заставил Чавеса сгонять вес до этой отметки.

Но если Чавес продемонстрирует надлежащую дисциплину и будет терять вес постепенно, а не попытается согнать его в конце подготовки, то бой будет хорош, потому что у Хулио будет достаточно энергии на все 12 раундов. Но если Чавес убьет себя сгонкой веса, то у Альваеса будет все, чтобы победить, — заявил Санчес в интервью ESPN Deportes.

Ранее тренер признался, что предсказать исход этого поединка сложно. Санчес добавил, что не понимает бой «Канело» с Чавесом, но его победитель станет «королем Мексики».

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