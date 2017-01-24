Тренер Головкина назвал ключевой фактор в бою между Чавесом-младшим и Альваресом
Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Абель Санчес назвал фактор, который станет ключевым в поединке между мексиканцами Саулем «Канело» Альваресом и Хулио Сезаром
Чавесом-младшим.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Их бой состоится 6 мая и пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта. По словам Санчеса, решающую роль сыграет способность
«Думаю, в этом бою все будет зависеть от Чавеса. Это большой вес для Альвареса, но Чавес может оказаться очень слабым в 164,5 фунта. «Канело» будет иметь преимущество, потому что он заставил Чавеса сгонять вес до этой отметки.
Но если Чавес продемонстрирует надлежащую дисциплину и будет терять вес постепенно, а не попытается согнать его в конце подготовки, то бой будет хорош, потому что у Хулио будет достаточно энергии на все 12 раундов. Но если Чавес убьет себя сгонкой веса, то у Альваеса будет все, чтобы победить, — заявил Санчес в интервью ESPN Deportes.
Ранее тренер признался, что предсказать исход этого поединка сложно. Санчес добавил, что не понимает бой «Канело» с Чавесом, но его победитель станет «королем Мексики».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter