Амир Хан заявил о готовности предложить Бруку больше Головкина
Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе британец Амир Хан (31−4, 19 КО) заявил, что готов предложить своему соотечественнику чемпиону мира в полусреднем весе по версии IBF Келлу Бруку (36−1, 25 КО) хорошие финансовые условия за их поединок.
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«Эдди Хирн (промоутер Брука), я “А-сторона” в бою с Келлом, и вы оба знаете, что за этот поединок он заработает больше, чем за бой с Головкиным. Разве вы не согласны? Вы были бы счастливы, если бы мы предложили больше 2,4 миллиона фунтов, чем Брук получил за бой с GGG. Мы готовы заплатить гарантированную сумму, так что забудьте о процентах», — написал Хан в твиттере.
Ранее Хирн заявил, что его интересует бой против Хана, но предложенное им разделение гонорара «70 на 30» их никоим образом не устраивает.
Напомним, Брук встречался с Геннадием Головкиным в сентябре прошлого года и досрочно проиграл в пятом раунде. За этот поединок британец получил рекордный для себя гонорар в три миллиона фунтов.
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