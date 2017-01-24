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https://sport.mail.ru/news/boxing/28527787/
24 января 2017, 8:03 | Бокс | Vesti.kz

Амир Хан заявил о готовности предложить Бруку больше Головкина

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе британец Амир Хан (31−4, 19 КО) заявил, что готов предложить своему соотечественнику чемпиону мира в полусреднем весе по версии IBF Келлу Бруку (36−1, 25 КО) хорошие финансовые условия за их поединок.

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе британец <span class=error>Амир</span> Хан (31−4 19 КО) заявил что готов предложить своему соотечественнику чемпиону мира в полусреднем весе по версии IBF <span class=error>Келлу</span> <span class=error>Бруку</span> (36−1 25 КО) хорошие финансовые условия за их поединок. Увеличить
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«Эдди Хирн (промоутер Брука), я “А-сторона” в бою с Келлом, и вы оба знаете, что за этот поединок он заработает больше, чем за бой с Головкиным. Разве вы не согласны? Вы были бы счастливы, если бы мы предложили больше 2,4 миллиона фунтов, чем Брук получил за бой с GGG. Мы готовы заплатить гарантированную сумму, так что забудьте о процентах», — написал Хан в твиттере.

Ранее Хирн заявил, что его интересует бой против Хана, но предложенное им разделение гонорара «70 на 30» их никоим образом не устраивает.

Напомним, Брук встречался с Геннадием Головкиным в сентябре прошлого года и досрочно проиграл в пятом раунде. За этот поединок британец получил рекордный для себя гонорар в три миллиона фунтов.

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