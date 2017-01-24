Амир Хан заявил о готовности предложить Бруку больше Головкина

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«Эдди Хирн (промоутер Брука), я “А-сторона” в бою с Келлом, и вы оба знаете, что за этот поединок он заработает больше, чем за бой с Головкиным. Разве вы не согласны? Вы были бы счастливы, если бы мы предложили больше 2,4 миллиона фунтов, чем Брук получил за бой с GGG. Мы готовы заплатить гарантированную сумму, так что забудьте о процентах», — написал Хан в твиттере.

Ранее Хирн заявил, что его интересует бой против Хана, но предложенное им разделение гонорара «70 на 30» их никоим образом не устраивает.

Напомним, Брук встречался с Геннадием Головкиным в сентябре прошлого года и досрочно проиграл в пятом раунде. За этот поединок британец получил рекордный для себя гонорар в три миллиона фунтов.