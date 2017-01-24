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https://sport.mail.ru/news/boxing/28526984/
24 января 2017, 0:33 | Бокс | Чемпионат.com

Пакьяо: Не могу драться четыре раза в год, я не робот

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо заявил, что не станет проводить четыре поединка в 2017 году, несмотря на пожелания его промоутера Боба Арума.

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span> заявил что не станет проводить четыре поединка в 2017 году несмотря на пожелания его промоутера Боба <span class=error>Арума</span>. Увеличить
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«Я не робот, я человек. Мне тяжело драться дважды за год, так что будет, если я проведу четыре боя? Это невозможно», — приводит слова Пакьяо The Ring.

Арум хотел, чтобы после боя в апреле с Джеффом Хорном в Австралии Пакьяо в июле провёл поединок в России, в сентябре выступил в Европе и ещё один бой провёл в ноябре-декабре.
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