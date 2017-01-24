Пакьяо: Не могу драться четыре раза в год, я не робот
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо заявил, что не станет проводить четыре поединка в 2017 году, несмотря на пожелания его промоутера Боба Арума.
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«Я не робот, я человек. Мне тяжело драться дважды за год, так что будет, если я проведу четыре боя? Это невозможно», — приводит слова Пакьяо The Ring.
Арум хотел, чтобы после боя в апреле с Джеффом Хорном в Австралии Пакьяо в июле провёл поединок в России, в сентябре выступил в Европе и ещё один бой провёл в
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