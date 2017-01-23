Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28526440/
23 января 2017, 22:34 | Бокс | Sports.kz

Боксеры-чемпионы WSB подали в суд на «Astana Arlans»

Как стало известно Sports.kz, в Есильском районном суде города Астаны рассматривается дело в отношении профессионального боксерского клуба «Astana Arlans», входящего в состав Президентского клуба «Астана».

Суть претензий заключается в том, что за победу в пятом сезоне Всемирной серии бокса WSB «Astana Arlans» были перечислены призовые в размере 400 тысяч долларов от AIBA, однако до тренеров и боксеров они не дошли. После попыток решить вопрос цивилизованным путем, чемпионы обратились в суд.

Истцами по делу значатся 24 человека, среди которых: Ерик Альжанов, Самат Башенов, Бейбут Есжанов, Мардан Берикбаев, Жомарт Ержан, Мухамеджан Еркин, Кайрат Ералиев, Мирас Жакупов, Нурдаулет Жарманов, Ержан Мусафиров, Закир Сафиуллин и Мейрболат Тоитов.

Помимо выплаты призовых от «Astana Arlans» требуют возместить 200 000 тенге морального ущерба каждому Истцу.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
23 января

Что не так с нокаутами Головкина?

Жерар Гоу: «Я готов играть за сборную Казахстана, но для этого у меня должен быть паспорт»

Журнал The Ring призвали лишить Альвареса их чемпионского титула, отдав его Головкину