Боксеры-чемпионы WSB подали в суд на «Astana Arlans»

Суть претензий заключается в том, что за победу в пятом сезоне Всемирной серии бокса WSB «Astana Arlans» были перечислены призовые в размере 400 тысяч долларов от AIBA, однако до тренеров и боксеров они не дошли. После попыток решить вопрос цивилизованным путем, чемпионы обратились в суд.



Истцами по делу значатся 24 человека, среди которых: Ерик Альжанов, Самат Башенов, Бейбут Есжанов, Мардан Берикбаев, Жомарт Ержан, Мухамеджан Еркин, Кайрат Ералиев, Мирас Жакупов, Нурдаулет Жарманов, Ержан Мусафиров, Закир Сафиуллин и Мейрболат Тоитов.



Помимо выплаты призовых от «Astana Arlans» требуют возместить 200 000 тенге морального ущерба каждому Истцу.