Сондерс обещает скоро вернуться к переговорам с Головкиным
Британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) пообещал вернуться к переговорам с командой казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Box Nation.
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— Многие боксеры, которым предстояло драться с Головкиным, были побиты еще до выхода на ринг. Меня он не запугает. Скоро мы вернемся к переговорам о бое с ним. Это именно тот парень, с кем я хочу драться! — заявил Сондерс.
Билли Джо Сондерс владеет поясом WBO, которого не хватает Головкину для объединения титулов в среднем весе. Ранее британец говорил, что встретится с GGG после боя с Артуром Акавовым, однако после неубедительной победы признал, что пока не в форме, и попросил еще два поединка перед «большим боем».
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