Сондерс обещает скоро вернуться к переговорам с Головкиным

— Многие боксеры, которым предстояло драться с Головкиным, были побиты еще до выхода на ринг. Меня он не запугает. Скоро мы вернемся к переговорам о бое с ним. Это именно тот парень, с кем я хочу драться! — заявил Сондерс.



Билли Джо Сондерс владеет поясом WBO, которого не хватает Головкину для объединения титулов в среднем весе. Ранее британец говорил, что встретится с GGG после боя с Артуром Акавовым, однако после неубедительной победы признал, что пока не в форме, и попросил еще два поединка перед «большим боем».