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https://sport.mail.ru/news/boxing/28525642/
23 января 2017, 20:57 | Бокс | Sports.kz

Сондерс обещает скоро вернуться к переговорам с Головкиным

Британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) пообещал вернуться к переговорам с командой казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Box Nation.

Британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0 12 КО) пообещал вернуться к переговорам с командой <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz со ссылкой на Box Nation. Увеличить
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 — Многие боксеры, которым предстояло драться с Головкиным, были побиты еще до выхода на ринг. Меня он не запугает. Скоро мы вернемся к переговорам о бое с ним. Это именно тот парень, с кем я хочу драться! — заявил Сондерс.

Билли Джо Сондерс владеет поясом WBO, которого не хватает Головкину для объединения титулов в среднем весе. Ранее британец говорил, что встретится с GGG после боя с Артуром Акавовым, однако после неубедительной победы признал, что пока не в форме, и попросил еще два поединка перед «большим боем».

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