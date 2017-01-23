Что не так с нокаутами Головкина?

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Необычная особенность и характер лицевых травм противников Головкина — источник сомнений для его критиков. Они утверждают, что Головкин не такой уж страшный нокаутер, а разрушительный эффект от его ударов — результат мошенничества с набивкой перчаток.

«Я верю, что его перчатки не такие, как у остальных бойцов, с которыми я дрался до этого, — говорил Габриэль Росадо, проигравший Головкину техническим нокаутом в 2013 году. — Мы оба дрались в Grant, но по какой-то причине в его перчатках отсутствовала часть набивки в районе костяшек. На наши вопросы его люди ответили, что перчатки одобрены Атлетической комиссией Нью-Йорка.

Когда он попал по мне в первом раунде, я почувствовал себя так, как будто столкнулся с твердой поверхностью. Это не было обычной набивкой перчатки. Ощущение, как будто тебя по голове бьют бейсбольной битой. Grant явно делает особенные перчатки для Головкина. У меня никогда не было рассечений в боях. Только одно, от столкновения головами за четыре года до поединка с Головкиным. А во втором раунде боя с ним у меня появилось сразу два рассечения рядом с одним глазом. Он посек Мэттью Маклина в самом начале их поединка. Его перчатки кажутся мне очень подозрительными.

Головкин так и не вырубил Росадо или даже отправил его в нокдаун. Лицо Габриэля напоминало апельсин, который несколько раз с силой бросили на асфальт. Сечки и гематомы — обычное дело в боксе, но некоторые эксперты утверждают, что повреждения на лице Росадо выглядят так, как будто поражены и внутренние ткани лицевых мышц.

Заявления Росадо вызвали отповедь тренера Головкина Абеля Санчеса, его промоутера Тома Леффлера и генерального директора GrantWorldwide Элвиса Гранта Филлипса.

«Это неправда — ответил Леффлер, исполнительный директор K2 Promotions. — Толщина набивки обычная. Не существует перчаток, специально сделанных для Головкина. Мэйвезер боксирует в таких же перчатках. То, что ты надеваешь перчатки со сделанной под тебя расцветкой, не значит, что за счёт них ты начинаешь нокаутировать людей или рассекать им кожу».

«Удар — это удар. Не бывает перчаток нокаутера. Геннадий отправлял людей в нокаут и в 16-унцевых перчатках. Никто из противников не возражал против экипировки Головкина, ни Гил, ни Стивенс… У каждого боксера есть возможность использовать такие же перчатки», — говорил тренер чемпиона Санчес.

Филлипс разозлился едва ли не больше остальных: «Некоторые люди просто не могут принять поражение. Перчатки для Головкина отличаются от остальных лишь цветом».

Перед боем Санчес предложил Билли Бриско, тренеру Росадо, использовать перчатки, заготовленные для GGG: «А мы возьмем запасные».

Бриско на протяжении пятнадцати минут ощупывал эти перчатки, а после отказался. Обвинения Росадо ничем не кончились. Меньше, чем через год после боя с Головкиным, он проиграл поединок Питеру Куиллину. Бой был остановлен из-за сечки Росадо, который раньше гордился своей крепкой кожей.

Любому, кто попытается усомниться в перчатках Головкина, придется собрать большую доказательную базу и противостоять авторитету тренеров, промоутеров, представителей бренда, да и атлетических комиссий, которые одобряли эти перчатки. Нужно быть готовым к искам и долгому противостоянию в суде. У Головкина пока не было оппонента, за спиной которого был бы ресурс, позволяющий сделать обвинения весомыми.

Как говорил главный герой фильма «Тренировочный День» Алонзо Харрис: «Важно не то, что ты видишь. А то, что ты можешь доказать».