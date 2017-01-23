Абель Санчес: Наша команда уверена, что бой Головкин — Джейкобс состоится
Тренер Абель Санчес с оптимизмом настроен на потенциальный бой Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса в сентябре 2017 года, пишет Sports.kz.
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«Как команда, мы уверены, что бой GGG и Канело состоится. Это необходимо для бокса. Думаю, Оскар де Ла Хойя сдержит свое слово. Наш промоутер Том Леффлер говорил, что они еще ведут переговоры, и это хорошо. Давайте подождем и посмотрим. Поглядим, что они скажут, а затем надо будет продолжать настаивать на этом поединке», — передает слова Санчеса ESPN Deportes.
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