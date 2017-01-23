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23 января 2017, 14:02 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Наша команда уверена, что бой Головкин — Джейкобс состоится

Тренер Абель Санчес с оптимизмом настроен на потенциальный бой Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса в сентябре 2017 года, пишет Sports.kz.

Тренер <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> с оптимизмом настроен на потенциальный бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Сауля</span> <span class=error>Канело</span> Альвареса в сентябре 2017 года пишет Sports.kz. Увеличить
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«Как команда, мы уверены, что бой GGG и Канело состоится. Это необходимо для бокса. Думаю, Оскар де Ла Хойя сдержит свое слово. Наш промоутер Том Леффлер говорил, что они еще ведут переговоры, и это хорошо. Давайте подождем и посмотрим. Поглядим, что они скажут, а затем надо будет продолжать настаивать на этом поединке», — передает слова Санчеса ESPN Deportes.

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