WBC создаст памятный чемпионский пояс для поединка Альварес — Чавес
Всемирный боксёрский совет (WBC) создаст специальный памятный чемпионский пояс для поединка между Саулем Альваресом и Хулио Сезаром
Чавесом-младшим, сообщает Boxing News 24.
Встреча этих боксёров запланирована на 6 мая в США.
По всей видимости, WBC принял решение учредить специальный пояс, чтобы придать значимости бою, который будет проходить в промежуточной весовой категории 164,5 фунта, оговорённой контрактом. Какое название будет у особого пояса, пока не сообщается. Отметим, что WBC в отдельных боях прежде уже выставлял «бриллиантовый» пояс.
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