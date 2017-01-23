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https://sport.mail.ru/news/boxing/28518290/
23 января 2017, 12:08 | Бокс | Чемпионат.com

WBC создаст памятный чемпионский пояс для поединка Альварес — Чавес

Всемирный боксёрский совет (WBC) создаст специальный памятный чемпионский пояс для поединка между Саулем Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим, сообщает Boxing News 24.

Встреча этих боксёров запланирована на 6 мая в США.

По всей видимости, WBC принял решение учредить специальный пояс, чтобы придать значимости бою, который будет проходить в промежуточной весовой категории 164,5 фунта, оговорённой контрактом. Какое название будет у особого пояса, пока не сообщается. Отметим, что WBC в отдельных боях прежде уже выставлял «бриллиантовый» пояс.
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