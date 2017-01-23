Встреча этих боксёров запланирована на 6 мая в США.



По всей видимости, WBC принял решение учредить специальный пояс, чтобы придать значимости бою, который будет проходить в промежуточной весовой категории 164,5 фунта, оговорённой контрактом. Какое название будет у особого пояса, пока не сообщается. Отметим, что WBC в отдельных боях прежде уже выставлял «бриллиантовый» пояс.