Эксперт рассказал, почему Головкин не стал лучшим боксером в 2016 году
Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький прокомментировал Sports.kz, по каким причинам казахстанец Геннадий Головкин не был признан лучшим боксером 2016 года.
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Видимо, что-то случилось...
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— Головкина не признали лучшим во всех весах, потому что у него не было соперников, входящих в число лучших. То, что эти соперники бегают от него, как черт от ладана, никого не волнует. Возможно, бой с Джейкобсом
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