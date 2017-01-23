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https://sport.mail.ru/news/boxing/28518030/
23 января 2017, 11:36 | Бокс | Sports.kz

Эксперт рассказал, почему Головкин не стал лучшим боксером в 2016 году

Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький прокомментировал Sports.kz, по каким причинам казахстанец Геннадий Головкин не был признан лучшим боксером 2016 года.

Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький прокомментировал Sports.kz по каким причинам <span class=error>казахстанец</span> Геннадий <span class=error>Головкин</span> не был признан лучшим боксером 2016 года. Увеличить
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— Головкина не признали лучшим во всех весах, потому что у него не было соперников, входящих в число лучших. То, что эти соперники бегают от него, как черт от ладана, никого не волнует. Возможно, бой с Джейкобсом что-то здесь изменит, хотя не уверен, — поделился мнением Беленький.

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