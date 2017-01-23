Эксперт рассказал, почему Головкин не стал лучшим боксером в 2016 году

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— Головкина не признали лучшим во всех весах, потому что у него не было соперников, входящих в число лучших. То, что эти соперники бегают от него, как черт от ладана, никого не волнует. Возможно, бой с Джейкобсом что-то здесь изменит, хотя не уверен, — поделился мнением Беленький.