Беленький о возможном срыве боя с Шуменовым: Дортикос не такая фигура, чтобы ради него WBA нарушала правила

Напомним, в последнем интервью корреспонденту Vesti.kz Шуменов сообщил, что представители Дортикоса отправили запрос в WBA, чтобы перенести дату боя. Согласно правилам, это запрещено регламентом, так как на организацию поединка отводилось определенное количество дней. Теперь бой Шуменов-Дортикос может и вовсе не состояться, и казахстанец намерен получить оговоренный гонорар в случае срыва.

«Бейбут Шуменов, вполне возможно, не знает каких-то подробностей. По сути, он говорит верно. Однако там, в контракте, могли быть спрятаны какие-то формулировки, на которые его сторона не обратила внимания. И сейчас эти детали заиграли.

Просто Дортикос на самом деле не такая фигура, чтобы ради него шли на серьезное нарушение правил. Тем более, если нет очень уважительных причин на это. К сожалению, ничего более конкретного сказать не могу, так как не в курсе этой истории. Следует ждать официального ответа организации, — прокомментировал Беленький.