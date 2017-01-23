Беленький о возможном срыве боя с Шуменовым: Дортикос не такая фигура, чтобы ради него WBA нарушала правила
Самый авторитетный российский эксперт и комментатор бокса Александр Беленький считает, что ради кубинского боксера Юниера Дортикоса WBA не будет менять сроки проведения его поединка с казахстанцем Бейбутом Шуменовым. В беседе с корреспондентом Vesti.kz Беленький отметил, что возможно в контракте есть детали, которые не учла команда Шуменова.
Напомним, в последнем интервью корреспонденту Vesti.kz Шуменов сообщил, что представители Дортикоса отправили запрос в WBA, чтобы перенести дату боя. Согласно правилам, это запрещено регламентом, так как на организацию поединка отводилось определенное количество дней. Теперь бой
«Бейбут Шуменов, вполне возможно, не знает
Просто Дортикос на самом деле не такая фигура, чтобы ради него шли на серьезное нарушение правил. Тем более, если нет очень уважительных причин на это. К сожалению, ничего более конкретного сказать не могу, так как не в курсе этой истории. Следует ждать официального ответа организации, — прокомментировал Беленький.
Напомним, в ноябре 2016 года в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter