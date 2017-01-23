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https://sport.mail.ru/news/boxing/28516953/
23 января 2017, 10:36 | Бокс | Vesti.kz

Беленький о возможном срыве боя с Шуменовым: Дортикос не такая фигура, чтобы ради него WBA нарушала правила

Самый авторитетный российский эксперт и комментатор бокса Александр Беленький считает, что ради кубинского боксера Юниера Дортикоса WBA не будет менять сроки проведения его поединка с казахстанцем Бейбутом Шуменовым. В беседе с корреспондентом Vesti.kz Беленький отметил, что возможно в контракте есть детали, которые не учла команда Шуменова.

Напомним, в последнем интервью корреспонденту Vesti.kz Шуменов сообщил, что представители Дортикоса отправили запрос в WBA, чтобы перенести дату боя. Согласно правилам, это запрещено регламентом, так как на организацию поединка отводилось определенное количество дней. Теперь бой Шуменов-Дортикос может и вовсе не состояться, и казахстанец намерен получить оговоренный гонорар в случае срыва.

«Бейбут Шуменов, вполне возможно, не знает каких-то подробностей. По сути, он говорит верно. Однако там, в контракте, могли быть спрятаны какие-то формулировки, на которые его сторона не обратила внимания. И сейчас эти детали заиграли.

Просто Дортикос на самом деле не такая фигура, чтобы ради него шли на серьезное нарушение правил. Тем более, если нет очень уважительных причин на это. К сожалению, ничего более конкретного сказать не могу, так как не в курсе этой истории. Следует ждать официального ответа организации, — прокомментировал Беленький.

Напомним, в ноябре 2016 года в штаб-квартире WBA состоялись торги по поводу организации боя между Шуменовым, владеющим поясом WBA (Regular) в первом тяжелом весе, и «временным» чемпионом WBA кубинцем Юниером Дортикосом. Торги выиграла компания Caribbean Promotions, представляющая интересы кубинского боксера. Датой проведения встречи было заявлено 11-е февраля.

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