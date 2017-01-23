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https://sport.mail.ru/news/boxing/28516537/
23 января 2017, 10:05 | Бокс | Vesti.kz

Тренер Головкина: Лично я не понимаю бой «Канело» с Чавесом, но его победитель станет «королем Мексики»

Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина, отметил важность предстоящего боя между мексиканскими боксерами Саулем «Канело» Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

<span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> тренирующий чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super) IBO WBC и IBF <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> отметил важность предстоящего боя между мексиканскими боксерами <span class=error>Саулем</span> <span class=error>Канело</span> Альваресом и Хулио <span class=error>Сезаром</span> <nobr>Чавесом-младшим.</nobr> Увеличить
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«Лично я не понимаю этот бой, но как мексиканец скажу, что он очень хорош для мексиканцев, так как имя Чавеса все еще имеет много веса, а “Канело” сейчас на подъеме. Это будет хороший поединок и его победитель станет королем Мексики», — заявил Санчес в интервью ESPN Deportes.

Ранее тренер также отметил, что исход противостояния двух мексиканцев, намеченного на 6 мая, сложно предсказать. По его словам, может случиться так, что Чавес-младший победит и в сентябре он встретится с Головкиным.

Впрочем, Санчес не исключает развития подобного сценария и в поединке казахстанца с американцем Дэниэлом Джейкобсом, который состоится 18 марта в Нью-Йорке. Однако Головкин, как отметил тренер, намерен не допустить этого.

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