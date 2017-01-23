Тренер Головкина: Лично я не понимаю бой «Канело» с Чавесом, но его победитель станет «королем Мексики»

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«Лично я не понимаю этот бой, но как мексиканец скажу, что он очень хорош для мексиканцев, так как имя Чавеса все еще имеет много веса, а “Канело” сейчас на подъеме. Это будет хороший поединок и его победитель станет королем Мексики», — заявил Санчес в интервью ESPN Deportes.

Ранее тренер также отметил, что исход противостояния двух мексиканцев, намеченного на 6 мая, сложно предсказать. По его словам, может случиться так, что Чавес-младший победит и в сентябре он встретится с Головкиным.