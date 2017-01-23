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https://sport.mail.ru/news/boxing/28516006/
23 января 2017, 9:13 | Бокс | Vesti.kz

Абель Санчес: В сентябре мы можем увидеть бой Головкина против Чавеса или «Канело» с Джейкобсом

Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Абель Санчес заявил, что не следует заглядывать наперед относительно сентябрьского боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО), потому что обоим боксерам предстоят сложные поединки.

У Головкина на 18 марта в Нью-Йорке намечена защита титулов против американца Дэниэла Джейкобса. Альварес в мае встретится со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Телеканал HBO покажет оба боя через систему платных трансляций (PPV).

«Я из числа тех людей, которые считают, что в боях на таком уровне, как Головкин — Джейкобс, может случиться все что угодно, впрочем как и в поединке «Канело» — Чавес. Один удар может изменить все, но Головкин готовиться к тому, чтобы не допустить этого.

Сейчас говорят про бой «Канело» с Головкиным (в сентябре), но может случиться так, что Головкин встретится с Чавесом-младшим, а «Канело» с Джейкобсом. В этих боях может победить каждый. Они могут изменить жизнь боксеров и теперь у них появился шанс, который они так долго ждали, — цитирует Санчеса BoxingScene.com.
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Портал Boxing News ` Results считает, что чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) рискует так и не получить самый большой в своей карьере денежный бой, и поэтому должен подняться в другую весовую категорию, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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