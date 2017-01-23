Абель Санчес: В сентябре мы можем увидеть бой Головкина против Чавеса или «Канело» с Джейкобсом
Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Абель Санчес заявил, что не следует заглядывать наперед относительно сентябрьского боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО), потому что обоим боксерам предстоят сложные поединки.
У Головкина на 18 марта в
«Я из числа тех людей, которые считают, что в боях на таком уровне, как Головкин — Джейкобс, может случиться все что угодно, впрочем как и в поединке «Канело» — Чавес. Один удар может изменить все, но Головкин готовиться к тому, чтобы не допустить этого.
Сейчас говорят про бой «Канело» с Головкиным (в сентябре), но может случиться так, что Головкин встретится с
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