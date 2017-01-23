Абель Санчес: В сентябре мы можем увидеть бой Головкина против Чавеса или «Канело» с Джейкобсом

У Головкина на 18 марта в Нью-Йорке намечена защита титулов против американца Дэниэла Джейкобса. Альварес в мае встретится со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Телеканал HBO покажет оба боя через систему платных трансляций (PPV).

«Я из числа тех людей, которые считают, что в боях на таком уровне, как Головкин — Джейкобс, может случиться все что угодно, впрочем как и в поединке «Канело» — Чавес. Один удар может изменить все, но Головкин готовиться к тому, чтобы не допустить этого.