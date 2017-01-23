Головкину посоветовали забыть о среднем весе и подняться в 175 фунтов для денежных боев

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Отмечается, что Головкин находится в сложной ситуации: он слишком опасен для парней вроде Сауля «Канело» Альвареса, и других топовых боксеров, как Билли Джо Сондерс, которые не проявляют интереса во встрече с ним.

«Кроме Альвареса, Головкину не с кем драться в 160 фунтах за большие деньги. Также он не сможет много заработать и в боях с топовыми боксерами в 147 и 154 фунтах. Большими именами в этих дивизионах являются Мэнни Пакьяо и Мигель Котто, но ни один из них не согласиться биться с панчером вроде Головкина, особенно после того, как они увидели, что он сделал в прошлом году с Келлом Бруком. «Канело» — единственный, с кем Головкин сможет сделать денежный бой. Если он поднимется во второй средний вес, то и там вряд ли найдет соперника с хорошим вознаграждением.

Джеймс ДиГейл пока не является пока большой звездой, а Хильберто Рамирес еще слишком молод. Каллум Смит находится на пути к своей славе, но он может не достичь звездного статуса до того, как Головкин состарится и выйдет из игры. Может потребоваться время на то, чтобы Смит стал звездой суперсреднего дивизиона.

Головкину, возможно, придется отказаться от идеи выступать в среднем весе и подняться на 15 фунтов в полутяжелый вес, если ему нужны денежные поединки против так соперников, как Адонис Стивенсон, Сергей Ковалев, Артур Бетербиев и Андре Уорд. В этом весе у Головкина было бы как минимум три прибыльных поединка. Если же он останется в 160 фунтах, то может так и не добиться денежного боя, потому у Golden Boy Promotions есть неограниченное количество слабых бойцов, которые они будут выставлять на ринг с «Канело», которых тот выбьет один за другим. Golden Boy не собирается рисковать своей «дойной коровой», выпуская «Канело» в один ринг с Головкиным, — говорится в статье.

Ранее старейший журнал о боксе Boxing News выразил опасения по поводу дальнейшей карьеры Головкина. Дело в том, что другие боксеры в среднем дивизионе отказываются с ним драться, и GGG, видимо, придется подняться в весе в поисках больших боев.

Головкин, являющийся лучшим нокаутером в истории среднего веса, провел на профессиональном ринге 36 боев и во всех одержал победы, из которых 33 он завершил досрочно. Также в его активе серия из 23 досрочных побед.