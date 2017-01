Журнал The Ring призвал отобрать у Альвареса титул чемпиона среднего веса и отдать его Головкину

Речь идет о мексиканце Сауле «Канело» Альваресе, который является чемпионом среднего веса по версии The Ring. При этом «Канело» в 2016 году освободил пояс чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, чтобы избежать боя с казахстанцем Геннадием Головкиным.

После этого мексиканец вернулся в первый средний вес, где в сентябре побил британца Лиама Смита в бою за титул WBO. При этом Головкин находится ниже «Канело» в рейтинге The Ring в средней весовой категории.

«Это странно, что «Канело» все еще является чемпионом The Ring в среднем весе, хотя он даже не дерется в 160 фунтах и не провел ни одного боя рамках этого лимита. В 2015 году «Канело» побил Мигеля Котто в 155 фунтах и завоевал титул WBC в среднем весе. «Канело» один раз защитил свой пояс, нокаутировав в шестом раунде Амира Хана в мае 2016-го.

Вскоре после этого «Канело» освободил пояс WBC, после того, как его обязали провести бой с Головкиным. Для The Ring было бы правильно отобрать свой титул у «Канело» и отдать его Головкину.

Головкин владеет тремя из четырех чемпионских титулов в среднем весе. Это бессмысленно, что он до сих пор не чемпион, хотя ему принадлежат большинство поясов дивизиона, и он он дерется в 160 фунтах. «Канело» на короткое время был чемпионом WBC в промежуточном весе, но освободил пояс, когда его обязали подраться с Головкиным.

The Ring нужно поменять свои правила относительно тех, кто является обладателем его титулов. Это выглядит странно, когда боец отказывается от титула, как это сделал «Канело», и больше не дерется в этом дивизионе, но по-прежнему владеет поясом The Ring. «Канело» выглядит неуместно, как чемпион The Ring в 160 фунтах. Он должен быть лишь одним из десяти претендентов на титул, а не чемпионом.