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https://sport.mail.ru/news/boxing/28515271/
23 января 2017, 8:42 | Бокс | Vesti.kz

Журнал The Ring призвал отобрать у Альвареса титул чемпиона среднего веса и отдать его Головкину

Обозреватель портала Boxing News ` Results Шон МакДэниэл выразил недоумение по поводу политики журнала The Ring в плане распределения чемпионских титулов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Обозреватель портала Boxing <span class=error>News</span> ` Results <span class=error>Шон</span> МакДэниэл выразил недоумение по поводу политики журнала The <span class=error>Ring</span> в плане распределения чемпионских титулов сообщает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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Речь идет о мексиканце Сауле «Канело» Альваресе, который является чемпионом среднего веса по версии The Ring. При этом «Канело» в 2016 году освободил пояс чемпиона мира по версии WBC в среднем весе, чтобы избежать боя с казахстанцем Геннадием Головкиным.

После этого мексиканец вернулся в первый средний вес, где в сентябре побил британца Лиама Смита в бою за титул WBO. При этом Головкин находится ниже «Канело» в рейтинге The Ring в средней весовой категории.

«Это странно, что «Канело» все еще является чемпионом The Ring в среднем весе, хотя он даже не дерется в 160 фунтах и не провел ни одного боя рамках этого лимита. В 2015 году «Канело» побил Мигеля Котто в 155 фунтах и завоевал титул WBC в среднем весе. «Канело» один раз защитил свой пояс, нокаутировав в шестом раунде Амира Хана в мае 2016-го.

Вскоре после этого «Канело» освободил пояс WBC, после того, как его обязали провести бой с Головкиным. Для The Ring было бы правильно отобрать свой титул у «Канело» и отдать его Головкину.

Головкин владеет тремя из четырех чемпионских титулов в среднем весе. Это бессмысленно, что он до сих пор не чемпион, хотя ему принадлежат большинство поясов дивизиона, и он он дерется в 160 фунтах. «Канело» на короткое время был чемпионом WBC в промежуточном весе, но освободил пояс, когда его обязали подраться с Головкиным.

The Ring нужно поменять свои правила относительно тех, кто является обладателем его титулов. Это выглядит странно, когда боец отказывается от титула, как это сделал «Канело», и больше не дерется в этом дивизионе, но по-прежнему владеет поясом The Ring. «Канело» выглядит неуместно, как чемпион The Ring в 160 фунтах. Он должен быть лишь одним из десяти претендентов на титул, а не чемпионом.

Любителям бокса нужны чемпионы, которые хотя бы дерутся в том дивизионе, в котором они владеют титулом. Следующий бой «Канело» с Хулио Сезаром Чавесом-младшим пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта. Почему The Ring не лишает «Канело» его пояса?, — говорится в заметке.

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Головкину посоветовали забыть о среднем весе и подняться в 175 фунтов для денежных боев

Головкину посоветовали забыть о среднем весе и подняться в 175 фунтов для денежных боев

Портал Boxing News ` Results считает, что чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) рискует так и не получить самый большой в своей карьере денежный бой, и поэтому должен подняться в другую весовую категорию, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Головкину посоветовали забыть о среднем весе и подняться в 175 фунтов для денежных боев

Журнал The Ring призвали отобрать у Альвареса титул чемпиона среднего веса и отдать его Головкину