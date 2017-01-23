Эксперт HBO: Джейкобс победил рак, и теперь он постарается побить Головкина

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«Два чемпиона друг против друга. Два парня, которые реально умеют драться. Джейкобс победил рак, и теперь он постарается побить Головкина», — рассказал Ледерман в беседе с HBO.

Напомним, бой между Головкиным и Джейкобсом пройдет 18 марта на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. Для казахстанского боксера это станет вторым подобным опытом в карьере.

В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы «Казахстан» и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов 19 марта по времени Астаны.