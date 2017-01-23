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23 января 2017, 8:39 | Бокс | Vesti.kz

Эксперт HBO: Джейкобс победил рак, и теперь он постарается побить Головкина

Известный боксерский аналитик и эксперт телеканала HBO Харольд Ледерман поделился своим мнением о предстоящем поединке между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 20 КО).

Известный боксерский аналитик и эксперт телеканала HBO <span class=error>Харольд</span> <span class=error>Ледерман</span> поделился своим мнением о предстоящем поединке между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super) IBO WBC и IBF <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) и американцем <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−1 20 КО). Увеличить
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«Два чемпиона друг против друга. Два парня, которые реально умеют драться. Джейкобс победил рак, и теперь он постарается побить Головкина», — рассказал Ледерман в беседе с HBO.

Напомним, бой между Головкиным и Джейкобсом пройдет 18 марта на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. Для казахстанского боксера это станет вторым подобным опытом в карьере.

В Казахстане трансляцию будут вести телеканалы «Казахстан» и KazSport. Начало вечера бокса, согласно анонсу HBO, запланировано на 08:00 часов 19 марта по времени Астаны.

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Головкину посоветовали забыть о среднем весе и подняться в 175 фунтов для денежных боев

Головкину посоветовали забыть о среднем весе и подняться в 175 фунтов для денежных боев

Портал Boxing News ` Results считает, что чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) рискует так и не получить самый большой в своей карьере денежный бой, и поэтому должен подняться в другую весовую категорию, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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