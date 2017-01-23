Forbes объяснил, как репутация и карьера «Канело» напрямую зависят от Головкина
Журнал Forbes объяснил, как репутация и карьера мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) напрямую зависят от казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО).
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Как известно, 6 мая «Канело» проведет бой со своим соотечественником Хулио Сезаром
«Но поспособствует ли он росту репутации «Канело»? Нет. Только победа над Головкиным (ну или хотя бы бой с ним) смогут восстановить ее и изменить мнение боксерской общественности о том, что Альварес — будучи лидером рейтинга самых прибыльных боксеров в
Поспособствует ли бой с Чавесом продвижению карьеры «Канело»? Нет, наверно нет, потому что он будет доминировать. Но принесет ли он большие деньги? Почти наверняка.
Однако цифры
Изначально поединок между Головкиным и Альваресом мог состояться в 2016 году, однако мексиканец отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Тем не менее, у боксеров имеется устная договоренность о проведении боя в сентябре 2017 года, и стороны продолжают вести переговоры.
Добавим, что Головкин вернется на ринг 18 марта в
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