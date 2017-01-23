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https://sport.mail.ru/news/boxing/28514853/
23 января 2017, 8:33 | Бокс | Vesti.kz

Forbes объяснил, как репутация и карьера «Канело» напрямую зависят от Головкина

Журнал Forbes объяснил, как репутация и карьера мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) напрямую зависят от казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО).

Журнал Fobes объяснил как репутация и карьера мексиканского боксера <span class=error>Сауля</span> <span class=error>Канело</span> Альвареса (48−1−1 34 КО) напрямую зависят от <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО). Увеличить
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Как известно, 6 мая «Канело» проведет бой со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 КО). По мнению издания, это не самый плохой вариант, по крайней мере, с финансовой точки зрения.

«Но поспособствует ли он росту репутации «Канело»? Нет. Только победа над Головкиным (ну или хотя бы бой с ним) смогут восстановить ее и изменить мнение боксерской общественности о том, что Альварес — будучи лидером рейтинга самых прибыльных боксеров в Pound-For-Pound по версии Forbes — избегает Головкина, который идет в этом списке только третьим.

Поспособствует ли бой с Чавесом продвижению карьеры «Канело»? Нет, наверно нет, потому что он будет доминировать. Но принесет ли он большие деньги? Почти наверняка.

Однако цифры PPV-продаж Альвареса идут по нисходящей (его бой с Мигелем Котто в ноябре 2015 года собрал 900 тысяч PPV, с Амиром Ханом в мае прошлого года — 600 тысяч, а сентябрьский поединок с Лиамом Смита принес около 300 тысяч) и теперь ему нужен «туз в рукаве» в переговорах с Головкиным. Чавес-младший может ему помочь в этом, — пишет Forbes.

Изначально поединок между Головкиным и Альваресом мог состояться в 2016 году, однако мексиканец отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Тем не менее, у боксеров имеется устная договоренность о проведении боя в сентябре 2017 года, и стороны продолжают вести переговоры.

Добавим, что Головкин вернется на ринг 18 марта в Нью-Йорке. Его соперником будет «регулярный» чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО).

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