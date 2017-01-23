Forbes объяснил, как репутация и карьера «Канело» напрямую зависят от Головкина

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как известно, 6 мая «Канело» проведет бой со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 КО). По мнению издания, это не самый плохой вариант, по крайней мере, с финансовой точки зрения.

«Но поспособствует ли он росту репутации «Канело»? Нет. Только победа над Головкиным (ну или хотя бы бой с ним) смогут восстановить ее и изменить мнение боксерской общественности о том, что Альварес — будучи лидером рейтинга самых прибыльных боксеров в Pound-For-Pound по версии Forbes — избегает Головкина, который идет в этом списке только третьим.

Поспособствует ли бой с Чавесом продвижению карьеры «Канело»? Нет, наверно нет, потому что он будет доминировать. Но принесет ли он большие деньги? Почти наверняка.

Однако цифры PPV-продаж Альвареса идут по нисходящей (его бой с Мигелем Котто в ноябре 2015 года собрал 900 тысяч PPV, с Амиром Ханом в мае прошлого года — 600 тысяч, а сентябрьский поединок с Лиамом Смита принес около 300 тысяч) и теперь ему нужен «туз в рукаве» в переговорах с Головкиным. Чавес-младший может ему помочь в этом, — пишет Forbes.

Изначально поединок между Головкиным и Альваресом мог состояться в 2016 году, однако мексиканец отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Тем не менее, у боксеров имеется устная договоренность о проведении боя в сентябре 2017 года, и стороны продолжают вести переговоры.