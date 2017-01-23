Джейкобc: У Головкина немало фанатов, но ясно, за кого будет болеть Нью-Йорк. Я же отсюда

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«Домашнее» преимущество будет на моей стороне. Безусловно, за Головкина будут болеть многие, но и у меня немало фанатов. Но всем ясно, за кого будут болеть нью-йоркцы. Я же отсюда, из Бруклина, и мои люди будут за меня стеной.

Я собираюсь показать лучшее, на что способен в ринге. Я буду использовать свою силу и стараться минимизировать его. Это большой бой, это PPV (платные трансляции), поэтому я надеюсь, что поединок оправдает все ожидания, — приводит слова Джейкобса BoxingScene.com.

Ранее американский боксер признался, что мощь Головкина больше всего беспокоит его в предстоящем бою. «Но я думаю, что люди проигрывают ему психологически еще до выхода на ринг. Так что я должен быть готов не только физически, но и ментально», — добавил Джейкобс.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США он будет показан телеканалом HBO по системе PPV.

Для Головкина это будет пятый бой на Madison Square Garden, тогда как Джейкобс боксировал на этой арене трижды.