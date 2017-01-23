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https://sport.mail.ru/news/boxing/28514766/
23 января 2017, 8:32 | Бокс | Vesti.kz

Джейкобc: У Головкина немало фанатов, но ясно, за кого будет болеть Нью-Йорк. Я же отсюда

Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) уверен, что преимущество домашней арены будет на его стороне в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории.

Обладатель пояса регулярного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американец <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс (32−1 29 КО) уверен что преимущество домашней арены будет на его стороне в бою с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) владеющим титулами WBA (Super) IBO WBC и IBF в этой же категории. Увеличить
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«Домашнее» преимущество будет на моей стороне. Безусловно, за Головкина будут болеть многие, но и у меня немало фанатов. Но всем ясно, за кого будут болеть нью-йоркцы. Я же отсюда, из Бруклина, и мои люди будут за меня стеной.

Я собираюсь показать лучшее, на что способен в ринге. Я буду использовать свою силу и стараться минимизировать его. Это большой бой, это PPV (платные трансляции), поэтому я надеюсь, что поединок оправдает все ожидания, — приводит слова Джейкобса BoxingScene.com.

Ранее американский боксер признался, что мощь Головкина больше всего беспокоит его в предстоящем бою. «Но я думаю, что люди проигрывают ему психологически еще до выхода на ринг. Так что я должен быть готов не только физически, но и ментально», — добавил Джейкобс.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США он будет показан телеканалом HBO по системе PPV.

Для Головкина это будет пятый бой на Madison Square Garden, тогда как Джейкобс боксировал на этой арене трижды.

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