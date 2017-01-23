Башир: Кличко всех шокирует в бою с Джошуа
Один из тренеров бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе Владимира Кличко (64−4, 53 КО) Джеймс Али Башир заявил, что украинец преподнесёт сюрприз в поединке с чемпионом IBF Энтони Джошуа (18−0, 18 КО).
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«Владимир Кличко всех шокирует. Я ожидаю адского боя. Не думаю, что бой будет длинным, но он будет взрывным. Один из этих парней будет нокаутирован. У этого боя нет шансов пройти всю дистанцию», — приводит слова Башира BaylorC TV.
Кличко и Джошуа сразятся 29 апреля в Лондоне на арене «Уэмбли».
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