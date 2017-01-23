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https://sport.mail.ru/news/boxing/28514232/
23 января 2017, 2:18 | Бокс | Чемпионат.com

Башир: Кличко всех шокирует в бою с Джошуа

Один из тренеров бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе Владимира Кличко (64−4, 53 КО) Джеймс Али Башир заявил, что украинец преподнесёт сюрприз в поединке с чемпионом IBF Энтони Джошуа (18−0, 18 КО).

Один из тренеров бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе Владимира <span class=error>Кличко</span> (64−4 53 КО) Джеймс Али <span class=error>Башир</span> заявил что украинец преподнесёт сюрприз в поединке с чемпионом IBF <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> (18−0 18 КО). Увеличить
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«Владимир Кличко всех шокирует. Я ожидаю адского боя. Не думаю, что бой будет длинным, но он будет взрывным. Один из этих парней будет нокаутирован. У этого боя нет шансов пройти всю дистанцию», — приводит слова Башира BaylorC TV.

Кличко и Джошуа сразятся 29 апреля в Лондоне на арене «Уэмбли».
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