Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28513354/
22 января 2017, 23:26 | Бокс | Sports.kz

Британский промоутер и эксперт верит в бой Головкин — Канело

Британский промоутер и эксперт Sky Sports Ферон Спенсер убежден, что бой Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО) скоро состоится, сообщает Sports.kz.

Британский промоутер и эксперт Sky Sports <span class=error>Ферон</span> <span class=error>Спенсер</span> убежден что бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) с <span class=error>Саулем</span> Альваресом <span class=error>Канело</span> (48−1−1 34 КО) скоро состоится сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Увидим ли мы бой GGG — Канело? Я думаю, да. Бой с Джейкобсом — это шаг в правильном направлении», — ответил Спенсер в твиттере одному из своих читателей.

Бой Головкин — Канело запланирован на сентябрь — об этом у промоутеров боксером, Тома Лёффлера и Оскара де ла Хойи, есть устная договоренность. Перед этим потенциальным боем Головкин встретится с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), а Канело выйдет на ринг против Хулио Сесара Чавеса-младшего (50−2−1, 32 КО).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Джейкобс: Головкину проигрывают ещё до выхода на ринг

«Регулярный» чемпион мира в среднем весе по версии WBA Дэниел Джейкобс (32−1, 29 КО) выразил мнение, что для победы над чемпионом WBA/WBC/IBF Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) психологическая сила не менее важна, чем физическая.
Еще 7 новостей  Все новости
22 января

Непобежденный уроженец Казахстана отправил соперника в нокаут за 30 секунд

ESPN сделал прогноз на бой Головкин - Джейкобс

Борис Игнатьев: «Когда наши команды играют с Казахстаном в финале - это не тот уровень»