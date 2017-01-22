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«Увидим ли мы бой GGG — Канело? Я думаю, да. Бой с Джейкобсом — это шаг в правильном направлении», — ответил Спенсер в твиттере одному из своих читателей.



Бой Головкин — Канело запланирован на сентябрь — об этом у промоутеров боксером, Тома Лёффлера и Оскара де ла Хойи, есть устная договоренность. Перед этим потенциальным боем Головкин встретится с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), а Канело выйдет на ринг против Хулио Сесара Чавеса-младшего (50−2−1, 32 КО).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/Spencer_Fearon">@Spencer_Fearon</a>: do you think GGG will get the career defining fight that he needs? Will we ever see Canelo vs GGG?<a href="https://t.co/7YZiKATOIZ">https://t.co/7YZiKATOIZ</a></p>— Geoff Ho (@FinanceHog) <a href="https://twitter.com/FinanceHog/status/822870379295285250">21 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>