Британский промоутер и эксперт верит в бой Головкин — Канело
Британский промоутер и эксперт Sky Sports Ферон Спенсер убежден, что бой Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО) скоро состоится, сообщает Sports.kz.
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«Увидим ли мы бой GGG — Канело? Я думаю, да. Бой с Джейкобсом — это шаг в правильном направлении», — ответил Спенсер в твиттере одному из своих читателей.
Бой Головкин — Канело запланирован на сентябрь — об этом у промоутеров боксером, Тома Лёффлера и Оскара де ла Хойи, есть устная договоренность. Перед этим потенциальным боем Головкин встретится с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), а Канело выйдет на ринг против Хулио Сесара
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