Джейкобс: Головкину проигрывают ещё до выхода на ринг

«Мощь Головкина — моя самая большая проблема. Но я думаю, что люди проигрывают ему психологически ещё до выхода на ринг. Так что я должен быть готов не только физически, но и ментально. Я должен использовать свою силу и минимизировать его. Это будет отличный вечер», — приводит слова Джейкобса Boxing Scene.