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22 января 2017, 17:45 | Бокс | Чемпионат.com

Джейкобс: Головкину проигрывают ещё до выхода на ринг

«Регулярный» чемпион мира в среднем весе по версии WBA Дэниел Джейкобс (32−1, 29 КО) выразил мнение, что для победы над чемпионом WBA/WBC/IBF Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) психологическая сила не менее важна, чем физическая.

«Мощь Головкина — моя самая большая проблема. Но я думаю, что люди проигрывают ему психологически ещё до выхода на ринг. Так что я должен быть готов не только физически, но и ментально. Я должен использовать свою силу и минимизировать его. Это будет отличный вечер», — приводит слова Джейкобса Boxing Scene.

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