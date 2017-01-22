Джейкобс: Головкину проигрывают ещё до выхода на ринг
«Регулярный» чемпион мира в среднем весе по версии WBA Дэниел Джейкобс (32−1, 29 КО) выразил мнение, что для победы над чемпионом WBA/WBC/IBF Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) психологическая сила не менее важна, чем физическая.
«Мощь Головкина — моя самая большая проблема. Но я думаю, что люди проигрывают ему психологически ещё до выхода на ринг. Так что я должен быть готов не только физически, но и ментально. Я должен использовать свою силу и минимизировать его. Это будет отличный вечер», — приводит слова Джейкобса Boxing Scene.
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